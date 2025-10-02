RRB ALP Result 2025 OUT!
EMRS Hostel Warden Salary 2025: हॉस्टल वॉर्डन की इन-हैंड सैलरी, मिलने वाली सुविधाएं और लाभ क्या - क्या हैं, जानें

By Priyanka Pal
Oct 2, 2025, 15:09 IST

EMRS Hostel Warden Salary: EMRS ने हॉस्टल वॉर्डन पद के लिए 635 भर्तियां निकाली हैं। चुने गए Candidates की सैलरी 29,200 रुपये से 92,300 रुपये के पे-स्केल के तहत होगी। यहां EMRS हॉस्टल वॉर्डन की सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानें।

EMRS Hostel Warden Salary: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स का लक्ष्य हॉस्टल वॉर्डन पद के लिए 635 भर्तियां करना है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले Candidates को इस भूमिका से जुड़ी सैलरी और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए। इससे उन्हें सोच-समझकर फैसला लेने में मदद मिलेगी और चुने जाने के बाद किसी भी तरह के भ्रम से बचा जा सकेगा। हॉस्टल वॉर्डन पद के लिए शुरुआती बेसिक सैलरी पे-लेवल 5 के तहत 29,200 रुपये प्रति माह होगी। 

बेसिक सैलरी के साथ-साथ, Candidates को इस पद के लिए मिलने वाले कई भत्ते और अन्य लाभ भी मिलेंगे। EMRS हॉस्टल वॉर्डन की सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में अधिक जानने के लिए इस पेज पर आगे पढ़ें।

EMRS हॉस्टल वॉर्डन की सैलरी 2025 कितनी होती है?

EMRS हॉस्टल वॉर्डन एक प्रतिष्ठित पद है, जिसके लिए हर साल बड़ी संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं। अच्छी सैलरी, सुरक्षित नौकरी और लंबे समय तक मिलने वाले फायदों के कारण यह भूमिका बहुत फायदेमंद है। Candidates की नियुक्ति टियर 1 और टियर 2 परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। नए नियुक्त किए गए Candidates को पे-लेवल 5 के तहत 29,200 रुपये से 92,300 रुपये के पे-स्केल में मासिक सैलरी मिलेगी। वे हॉस्टल की सुविधाओं को संभालने और छात्रों के अनुशासन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

EMRS हॉस्टल वॉर्डन सैलरी स्ट्रक्चर क्या है?

EMRS हॉस्टल वॉर्डन का सैलरी स्ट्रक्चर 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के आधार पर तय किया जाता है। इसमें पे-लेवल, पे-स्केल, भत्ते (DA, HRA, TA, आदि), कटौतियां, ग्रॉस सैलरी, इन-हैंड सैलरी, सालाना पैकेज जैसे मुख्य तत्व शामिल हैं। नीचे EMRS हॉस्टल वॉर्डन पद के लिए सैलरी स्ट्रक्चर का विवरण दिया गया है:

वेतनमान

रु. 29200- रु. 92300

वेतन स्तर

स्तर 5

मूल वेतन

29200 रुपये

महंगाई भत्ते

16000 रुपये (लगभग)

टीए पर डीए

900 रुपये (लगभग)

परिवहन भत्ते (टीए)

1800 रुपये (लगभग)

विशेष वेतन

2900 रुपये (लगभग)

सकल वेतन

57000 रुपये (लगभग)

कटौती

6000 रुपये (लगभग)

मासिक वेतन

46000 रुपये (लगभग)

वार्षिक पैकेज

INR 5 LPA- INR 6 LPA

EMRS हॉस्टल वॉर्डन की इन-हैंड सैलरी कितनी होती है?

EMRS हॉस्टल वॉर्डन की इन-हैंड सैलरी, टैक्स, NPS, PF योगदान आदि की कटौती के बाद बेसिक सैलरी और भत्तों का कुल योग होती है। नए नियुक्त हुए Candidates को 29,200 रुपये की बेसिक सैलरी मिलेगी, जो अनुभव के वर्षों के आधार पर 92,300 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकती है। इस पद के लिए सालाना पैकेज लगभग 5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच होगा।

EMRS Hostel Warden Salary: भत्ते और अन्य लाभ क्या - क्या हैं?

सैलरी के अलावा, Candidates को 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार कई तरह के भत्ते और अन्य लाभ भी मिलेंगे। इससे उनका कुल मासिक पैकेज बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। EMRS हॉस्टल वॉर्डन की सैलरी में शामिल भत्ते नीचे दिए गए हैं:

  • महंगाई भत्ता
  • मकान किराया भत्ता
  • परिवहन भत्ता
  • चिकित्सा सुविधाएं
  • पेड लीव्स
  • अन्य संबंधित भत्ते

EMRS हॉस्टल वॉर्डन प्रोबेशन पीरियड कितने साल का होता है?

चुने गए Candidates को दो साल के प्रोबेशन पर रखा जाएगा। सक्षम अधिकारी के निर्णय के अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान, प्रोबेशनर की सेवाओं को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान, वरिष्ठ अधिकारी नौकरी के लिए उनकी उपयुक्तता तय करने के लिए सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे।

