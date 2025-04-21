RSMSSB Patwari Syllabus 2025: राजस्थान पटवारी परीक्षा लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी, यहाँ चेक करें पीडीएफ

विषय विषय

सामान्य विज्ञान; भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल; सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल



प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक (18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक) घटनाएं



भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास

समसामयिक राष्ट्रीय घटनायें



भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय

. सामान्य अंग्रेजी एवं हिन्दी (i) सामान्य हिन्दीः- दिये गये शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद।



उपसर्ग एवं प्रत्यय-इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान ।



समस्त (सामासिक) पद की रचना करना, समस्त (सामासिक) पद का विग्रह करना।



शब्द युग्मों का अर्थ भेद।



पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ।



शब्द शुद्धि - दिये गये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना।



वाक्य शुद्धि - वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य

व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धीकरण।



वाक्यांश के लिये एक उपयुक्त शब्द।



पारिभाषिक शब्दावली-प्रशासन से सम्बन्धित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिन्दी शब्द ।



मुहावरे एवं लोकोक्ति (ii) सामान्य अंग्रेजी :- Comprehension of unseen passage.



Correction of common errors; correct usage.



Synonym/antonym.



Phrases and idioms.

राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ,

राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था राज्यपाल, राज्य विधान सभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति

सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे।

स्वतन्त्रता आन्दोलन जन-जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण।

लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ और हस्तशिल्प एवं स्थापत्य ।

मेले, त्यौहार, लोकसंगीत एवं लोकनृत्य ।

राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत, साहित्य।

महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल ।

राजस्थान के धार्मिक आन्दोलन, सन्त एवं लोकदेवता।

राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ।

मानसिक योग्यता और तर्क, बुनियादी संख्यात्मक दक्षता

श्रृंखला/सादृश्य बनाना।

आकृति मैट्रिक्स प्रश्न, वर्गीकरण।

वर्णमाला परीक्षण।

अंश और निष्कर्ष।

रक्त संबंध।

कोडिंग-डिकोडिंग।

दिशा बोध परीक्षण।

बैठने की व्यवस्था।

इनपुट आउटपुट।

संख्या रैंकिंग और समय वर्ग।

निर्णय लेना।

शब्दों की तार्किक व्यवस्था।

लापता वर्ण/संख्या डालना। गणितीय संक्रियाएँ, औसत, अनुपात।

क्षेत्रफल और आयतन।

प्रतिशत।

साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज।

एकात्मक विधि।

लाभ और हानि।