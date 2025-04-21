RSMSSB Patwari Syllabus 2025: राजस्थान पटवारी परीक्षा लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी, यहाँ चेक करें पीडीएफ

RSMSSB Patwari Syllabus 2024: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने पटवारी परीक्षा का आयोजन 11 मई को किया जाना है. जो उम्मीदवार पटवारी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं वे परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की पूरी जानकारी होना ज़रूरी है.
RSMSSB Patwari Exam Pattern 2025 (राजस्थान पटवारी परीक्षा का एग्जाम पैटर्न)
आरएसएमएसएसबी पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 ऑफ़लाइन आयोजित की जाएगी। प्रश्नों और अंकों के विषय-वार वेटेज को जानने के लिए उम्मीदवारों को विस्तृत आरएसएमएसएसबी पटवारी सिलेबस 2025 और परीक्षा पैटर्न को समझना चाहिए।
आरएसएमएसएसबी पटवारी परीक्षा पैटर्न 2024 नीचे दिया गया है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी, जिसमें कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर +2 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा।
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
कुल मार्क
|
भारत का सामान्य विज्ञान, इतिहास, राजनीति और भूगोल: सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स
|
38
|
76
|
राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति
|
30
|
60
|
सामान्य अंग्रेजी और हिंदी
|
22
|
44
|
मानसिक क्षमता और तर्क, बुनियादी संख्यात्मक दक्षता
|
45
|
90
|
सामान्य कंप्यूटर
|
15
|
30
|
कुल
|
150
|
300
RSMSSB Patwari Syllabus 2025
आरएसएमएसएसबी पटवारी भर्ती 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पुराने राजस्थान पटवारी पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा की तैयारी करें। आरएसएमएसएसबी पटवारी सिलेबस 2024 के परीक्षा पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है:-
|
विषय
|
विषय
|
सामान्य विज्ञान; भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल; सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले
|
|
. सामान्य अंग्रेजी एवं हिन्दी
|
(i) सामान्य हिन्दीः-
(ii) सामान्य अंग्रेजी :-
|
राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति
|
|
मानसिक योग्यता और तर्क, बुनियादी संख्यात्मक दक्षता
|
|
बेसिक कंप्यूटर
|
- प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेगें। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेगें।
- प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्ििचत करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।
- जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नो को किन्ही पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।
