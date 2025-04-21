Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
RSMSSB Patwari Syllabus 2025: राजस्थान पटवारी परीक्षा लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी, यहाँ चेक करें पीडीएफ

RSMSSB Patwari Syllabus 2025: राजस्थान  पटवारी परीक्षा 11 मई को आयोजित की जायेगी . जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं उन्हें परीक्षा का स्वरुप और उसका सिलेबस अच्छी प्रकार पता होना चाहिए. उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी के लिए आधिकारिक सिलेबस ओए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं.

Aug 17, 2025, 12:14 IST
RSMSSB Patwari Syllabus 2024: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने पटवारी परीक्षा का आयोजन 11 मई को किया जाना है.   जो उम्मीदवार पटवारी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं वे परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की पूरी जानकारी होना ज़रूरी है.      

राजस्थान पटवारी प्रश्न पत्र 2025: डाउनलोड करें शिफ्ट 1, 2 पेपर PDF   

RSMSSB Patwari Exam Pattern 2025 (राजस्थान पटवारी परीक्षा का एग्जाम पैटर्न) 

आरएसएमएसएसबी पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 ऑफ़लाइन आयोजित की जाएगी। प्रश्नों और अंकों के विषय-वार वेटेज को जानने के लिए उम्मीदवारों को विस्तृत आरएसएमएसएसबी पटवारी सिलेबस 2025 और परीक्षा पैटर्न को समझना चाहिए।

आरएसएमएसएसबी पटवारी परीक्षा पैटर्न 2024 नीचे दिया गया है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी, जिसमें कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर +2 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा।

विषय

प्रश्नों की संख्या

कुल मार्क

भारत का सामान्य विज्ञान, इतिहास, राजनीति और भूगोल: सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स

38

76

राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति

30

60

सामान्य अंग्रेजी और हिंदी

22

44

मानसिक क्षमता और तर्क, बुनियादी संख्यात्मक दक्षता

45

90

सामान्य कंप्यूटर

15

30

कुल

150

300

RSMSSB Patwari Syllabus 2025 

आरएसएमएसएसबी पटवारी भर्ती 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पुराने राजस्थान पटवारी पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा की तैयारी करें। आरएसएमएसएसबी पटवारी सिलेबस 2024 के परीक्षा पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है:-

विषय

विषय

सामान्य विज्ञान; भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल; सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले
  • विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल
  • प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक (18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक) घटनाएं
  • भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास
    समसामयिक राष्ट्रीय घटनायें
  • भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय

. सामान्य अंग्रेजी एवं हिन्दी

(i) सामान्य हिन्दीः-

  • दिये गये शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद।
  • उपसर्ग एवं प्रत्यय-इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान ।
  • समस्त (सामासिक) पद की रचना करना, समस्त (सामासिक) पद का विग्रह करना।
  • शब्द युग्मों का अर्थ भेद।
  • पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ।
  • शब्द शुद्धि - दिये गये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना।
  • वाक्य शुद्धि - वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य
  • व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धीकरण।
  • वाक्यांश के लिये एक उपयुक्त शब्द।
  • पारिभाषिक शब्दावली-प्रशासन से सम्बन्धित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिन्दी शब्द ।
  • मुहावरे एवं लोकोक्ति

(ii) सामान्य अंग्रेजी :-

  • Comprehension of unseen passage.
  • Correction of common errors; correct usage.
  • Synonym/antonym.
  • Phrases and idioms.

राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति
  • राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ,
  • राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था राज्यपाल, राज्य विधान सभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति
    सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे।
  • स्वतन्त्रता आन्दोलन जन-जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण।
  • लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ और हस्तशिल्प एवं स्थापत्य ।
  • मेले, त्यौहार, लोकसंगीत एवं लोकनृत्य ।
  • राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत, साहित्य।
  • महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल ।
  • राजस्थान के धार्मिक आन्दोलन, सन्त एवं लोकदेवता।
  • राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ।

मानसिक योग्यता और तर्क, बुनियादी संख्यात्मक दक्षता
  • मानसिक योग्यता और तर्क, बुनियादी संख्यात्मक दक्षता
    श्रृंखला/सादृश्य बनाना।
  • आकृति मैट्रिक्स प्रश्न, वर्गीकरण।
  • वर्णमाला परीक्षण।
  • अंश और निष्कर्ष।
  • रक्त संबंध।
  • कोडिंग-डिकोडिंग।
  • दिशा बोध परीक्षण।
  • बैठने की व्यवस्था।
  • इनपुट आउटपुट।
  • संख्या रैंकिंग और समय वर्ग।
  • निर्णय लेना।
  • शब्दों की तार्किक व्यवस्था।
  • लापता वर्ण/संख्या डालना। गणितीय संक्रियाएँ, औसत, अनुपात।
  • क्षेत्रफल और आयतन।
  • प्रतिशत।
  • साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज।
  • एकात्मक विधि।
  • लाभ और हानि।

बेसिक कंप्यूटर
  • बेसिक कंप्यूटर
  • कंप्यूटर की विशेषताएँ।
  • कंप्यूटर संगठन जिसमें RAM, ROM, फ़ाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर शामिल हैं-
  • हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर के बीच संबंध।
  • ऑपरेटिंग सिस्टम
  • MS-ऑफ़िस (वर्ड, एक्सेल/स्प्रेड शीट, पावर पॉइंट का एक्सपोज़र)_

 

  • प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेगें। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।
  • प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।
  • यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेगें।
  • प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्ििचत करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।
  • जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नो को किन्ही पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।

