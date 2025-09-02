BSF HCM ASI Result 2025 OUT: बीएसएफ एचसीएम एएसआई पीईटी और पीएसटी के लिए परिणाम rectt.bsf.gov.in पर जारी, यहां देखें मेरिट सूची पीडीएफ

BSF HCM ASI Result 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने 17 मार्च से 2 जून, 2025 के बीच आयोजित फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बीएसएफ एचसीएम एएसआई परिणाम 2025 जारी कर दिया है। हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) और हवलदार (क्लर्क) पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए Candidates अब आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर अपने रोल नंबर देख सकते हैं। बीएसएफ एचसीएम एएसआई परिणाम PDF के अनुसार, भर्ती के दूसरे चरण यानी लिखित परीक्षा के लिए कुल 2,75,567 Candidates [ASI (Steno/Combatant Steno)-8526 & HC (Min/Combatant Min) in CAPFs and Havildar (Clerk) in AR-267,041] को 'Provisionally' और 'temporarily' शॉर्टलिस्ट किया गया है।
BSF HCM ASI Result 2025 OUT
बीएसएफ एचसीएम एएसआई परिणाम 2025 को हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) पदों के लिए जारी किया गया है। जो Candidates फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल हुए थे, वे अब BSF भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in पर Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस Result में उन शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के रोल नंबर हैं, जो अगले चरण यानी कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) के लिए योग्य हैं।
BSF HCM ASI Result 2025 PDF डाउनलोड लिंक
BSF HCM ASI Result 2025 PDF डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर सक्रिय कर दिया गया है। इसमें उन शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के रोल नंबर हैं, जो मार्च और जून 2025 के बीच फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल हुए थे। Candidates BSF मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और Ctrl+F का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोज सकते हैं। BSF HCM ASI Result 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।
BSF HCM ASI Result 2025- हाइलाइट्स
BSF ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर BSF HCM ASI Result 2025 जारी कर दिया है। इसमें लिखित परीक्षा के लिए 2,75,567 Candidates को शॉर्टलिस्ट किया गया है। BSF HC ASI Result 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
सीमा सुरक्षा बल (BSF)
|
पद का नाम
|
ASI (Steno), HC (Ministerial), हवलदार (Clerk)
|
कुल रिक्तियां
|
1,496 पद
|
परीक्षा के चरण
|
PST, PET, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, मेडिकल जांच
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rectt.bsf.gov.in
|
Result का फॉर्मेट
|
शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के रोल नंबर के साथ मेरिट लिस्ट PDF
|
अगला चरण
|
कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT)
