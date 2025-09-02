IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
BSF HCM ASI Result 2025 OUT: बीएसएफ एचसीएम एएसआई पीईटी और पीएसटी के लिए परिणाम rectt.bsf.gov.in पर जारी, यहां देखें मेरिट सूची पीडीएफ

By Vijay Pratap Singh
Sep 2, 2025, 15:16 IST

BSF HCM ASI Result 2025: BSF ने मार्च और जून के बीच हुए PST/PET के लिए HCM ASI Result 2025 जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा के लिए कुल 2,75,567 Candidates को अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। Result PDF वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर उपलब्ध है। इसमें ASI (Steno), HC (Ministerial) और हवलदार (Clerk) पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

BSF HCM ASI Result 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने 17 मार्च से 2 जून, 2025 के बीच आयोजित फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बीएसएफ एचसीएम एएसआई परिणाम 2025 जारी कर दिया है। हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) और हवलदार (क्लर्क) पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए Candidates अब आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर अपने रोल नंबर देख सकते हैं। बीएसएफ एचसीएम एएसआई परिणाम PDF के अनुसार, भर्ती के दूसरे चरण यानी लिखित परीक्षा के लिए कुल 2,75,567 Candidates [ASI (Steno/Combatant Steno)-8526 & HC (Min/Combatant Min) in CAPFs and Havildar (Clerk) in AR-267,041] को 'Provisionally' और 'temporarily' शॉर्टलिस्ट किया गया है।

बीएसएफ एचसीएम एएसआई परिणाम 2025 को हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) पदों के लिए जारी किया गया है। जो Candidates फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल हुए थे, वे अब BSF भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in पर Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस Result में उन शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के रोल नंबर हैं, जो अगले चरण यानी कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) के लिए योग्य हैं।

BSF HCM ASI Result 2025 PDF डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर सक्रिय कर दिया गया है। इसमें उन शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के रोल नंबर हैं, जो मार्च और जून 2025 के बीच फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल हुए थे। Candidates BSF मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और Ctrl+F का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोज सकते हैं। BSF HCM ASI Result 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

BSF HCM ASI Result 2025- हाइलाइट्स

BSF ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर BSF HCM ASI Result 2025 जारी कर दिया है। इसमें लिखित परीक्षा के लिए 2,75,567 Candidates को शॉर्टलिस्ट किया गया है। BSF HC ASI Result 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

पद का नाम

ASI (Steno), HC (Ministerial), हवलदार (Clerk)

कुल रिक्तियां

1,496 पद

परीक्षा के चरण

PST, PET, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, मेडिकल जांच

आधिकारिक वेबसाइट

rectt.bsf.gov.in

Result का फॉर्मेट

शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के रोल नंबर के साथ मेरिट लिस्ट PDF

अगला चरण

कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT)

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

