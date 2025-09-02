BSF HCM ASI Result 2025 OUT: बीएसएफ एचसीएम एएसआई पीईटी और पीएसटी के लिए परिणाम rectt.bsf.gov.in पर जारी, यहां देखें मेरिट सूची पीडीएफ

BSF HCM ASI Result 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने 17 मार्च से 2 जून, 2025 के बीच आयोजित फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बीएसएफ एचसीएम एएसआई परिणाम 2025 जारी कर दिया है। हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) और हवलदार (क्लर्क) पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए Candidates अब आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर अपने रोल नंबर देख सकते हैं। बीएसएफ एचसीएम एएसआई परिणाम PDF के अनुसार, भर्ती के दूसरे चरण यानी लिखित परीक्षा के लिए कुल 2,75,567 Candidates [ASI (Steno/Combatant Steno)-8526 & HC (Min/Combatant Min) in CAPFs and Havildar (Clerk) in AR-267,041] को 'Provisionally' और 'temporarily' शॉर्टलिस्ट किया गया है।

BSF HCM ASI Result 2025 OUT

बीएसएफ एचसीएम एएसआई परिणाम 2025 को हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) पदों के लिए जारी किया गया है। जो Candidates फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल हुए थे, वे अब BSF भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in पर Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस Result में उन शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के रोल नंबर हैं, जो अगले चरण यानी कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) के लिए योग्य हैं।