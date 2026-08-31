CBSE Class 12th Compartment 2026: कब और कैसे करें Re-evaluation के लिए रजिस्ट्रेशन? जानें फीस और पूरा शेड्यूल

CBSE 12th Supplementary Result 2026 Re-checking: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 Verification of Marks, आंसर-की की स्कैन कॉपी प्राप्त करने और दोबारा मूल्यांकन यानी Re-evaluation की डेट्स और पूरी प्रक्रिया को ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया हैं। छात्र अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम में प्राप्त मार्क्स से असंतुष्ट हैं या उन्हें लगता है कि आंसर-की का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है, तो अब छात्रों के पास अपने मार्क्स बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर है। साथ ही, CBSE ने यह स्पष्ट किया है कि Re-evaluation का पूरा प्रोसेस स्टेप बॉय स्टेप ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा। छात्रों को सबसे पहले अपनी मूल्यांकित आंसर-की को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो आज 31 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है। साथ ही, जो छात्र मूल्यांकन में ऑब्जेक्शन फिल करना चाहते हैं, वे 7 सितंबर, 2026 से मार्क्स वेरिफिकेशन और Re-evaluation के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

CBSE Board 12th Compartment Revaluation 2026: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स और फीस डिटेल्स सीबीएसई के नियम के अनुसार, Re-evaluation की प्रक्रिया तीन स्टेप्स में पूरी की जाती है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आंसर-की को स्कैन किए बिना वह इस Re-evaluation के ऑप्शन को नहीं चुन सकते हैं। छात्र नीचे दी गई टेबल से सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानें। फ्रेज प्रक्रिया का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की डेट रजिस्ट्रेशन फीस फ्रेज 1 स्कैन कॉपी प्राप्त करना 31 अगस्त से 01 सितंबर 2026 100 प्रति सब्जेक्ट फ्रेज 2 मार्क्स वेरिफिकेशन 07 सितंबर से 08 सितंबर 2026 100 प्रति आंसर-की फ्रेज 3 Re-evaluation of Questions) 07 सितंबर से 08 सितंबर 2026 100 प्रति क्वश्न CBSE Supplementary Re-Evaluation 2026 Registration Link - यहां क्लिक करें री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?