Haryana NEET Counselling 2026 राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी; uhsrugcounselling.com से देखें रिजल्ट

Haryana NEET UG Round 1 Allotment 2026 Out: डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (DMER), हरियाणा ने हरियाणा NEET UG Counselling 2026 के Round 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी 2 सितंबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। राज्य के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS तथा BDS कोर्सेज में एडमिशन की उम्मीद लगाए बैठे छात्रों के लिए ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है। जिन छात्रों ने राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा किया था, वे अब ऑफिशियल पोर्टल uhsrugcounselling.com पर जाकर अपनी Provisional Seat Allotment List को देख और डाउनलोड कर सकते हैं। NEET UG Counselling 2026 के Round 1 Provisional Seat Allotment List के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल की जरूरत? हरियाणा NEET UG राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की PDF को देखने और डाउनलोड करने के लिए छात्रों को किसी भी प्रकार के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। यह सीट अलॉटमेंट छात्रों द्वारा भरे गए ऑप्शन के आधार पर ही किया गया है। साथ ही, इस अलॉटमेंट लिस्ट में छात्रों की कैटेगरी, उपलब्ध सीटें और NEET UG 2026 स्कोर या रैंक का भी ध्यान रखा गया है।

Haryana NEET UG Round 1 Counselling 2026 की मुख्य डिटेल्स Haryana NEET UG Round 1 Allotment 2026 के बारे में सभी डिटेल्स जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देखें। इस टेबल में कोर्स, ट्यूशन फीस जमा करने की डिटेल्स से लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वेन्यू आदि की सभी डिटेल्स शामिल की गई है। इवेंट डिटेल्स आयोजक संस्था DMER हरियाणा / पंडित बी.डी. शर्मा यूएचएस रोहतक कोर्सेज के नाम MBBS और BDS राउंड 1 सीट अलॉटमेंट डेट रिजल्ट जारी 2 सितंबर 2026 ऑनलाइन ट्यूशन फीस जमा करने की डेट 2 सितंबर से 5 सितंबर 2026 (शाम 8:00 बजे तक) फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) 6 सितंबर से 8 सितंबर 2026 वेरिफिकेशन वेन्यू सुश्रुत ऑडिटोरियम, Pt. B.D. Sharma UHS, रोहतक कॉलेज में रिपोर्टिंग / जॉइनिंग की लास्ट डेट 9 सितंबर 2026 (दोपहर 4:00 बजे तक) ऑफिशियल वेब पोर्टल (Official Link) uhsrugcounselling.com / dmer.haryana.gov.in

Haryana NEET UG Round 1 Seat Allotment Result 2026 Out, Download Link - यहां क्लिक करें Haryana NEET UG Round 1: महत्वपूर्ण शेड्यूल NTA NEET UG कटऑफ के आधार पर जारी इस अलॉटमेंट के बाद छात्रों को आगे की एडमिशन प्रक्रियाओं को दिए गए टाइम-पीरियड के अंदर ही फॉलो करना होगा। ट्यूशन फीस का ऑनलाइन भुगतान: 2 सितंबर से 5 सितंबर 2026 तक छात्रों को अपनी प्रोविजनल ट्यूशन फीस काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी।

Physical Document Verification: जिन छात्रों को सीट मिल गई है, वे जिन्होंने सीट हासिल कर ली है। साथ ही, फीस भी जमा कर दिया है, वह 6 सितंबर से 8 सितंबर 2026 तक पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक (Pt. B.D. Sharma UHS, Rohtak) के ऑडिटोरियम में जाकर अपने ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाएं।

प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड: डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास होने के बाद 6 से 9 सितंबर 2026 के बीच फाइनल एडमिशन लेटर को डाउनलोड किया जा सकेगा।