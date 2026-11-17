“मंज़िल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।” आज यह कहानी परी बिश्नोई पर एकदम सटीक बैठती है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के दम UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 30 रैंक हासिल की और IAS का पद हासिल किया। आज न केवल बिश्नोई समाज बल्कि देश उन पर गर्व कर रहा है।

आखिर कौन है परी बिश्नोई?

परी बिश्नोई राजस्थान के बीकानेर जिले की नोखा तहसील के काकड़ा गांव की रहने वाली है। उनका जन्म 26 फरवरी 1996 को हुआ था। परी के पिता मनीराम बिश्नोई पेशे से वकील हैं जबकि मां सुशीला बिश्नोई राजस्थान पुलिस के गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) विभाग में अधिकारी रही हैं। परी ने अपनी स्कूली शिक्षा अजमेर के मैरी सेंट कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। परी ने 10वीं में 91 प्रतिशत और 12वीं में 89 प्रतिशत अंक हासिल किए। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली आ गई और दिल्ली विश्विद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से स्नातक किया।