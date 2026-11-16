परिवार और समाज के दबाव के आगे नहीं झुकीं जयपुर की अस्मिता, जिद और जुनून से हासिल की सरकारी नौकरी

दबाव चाहे परिस्थितियों का हो या समाज का, अगर इरादे फौलादी हों तो हर बंदिश कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है। हमारी आज की कहानी भी इसी जज्बे की मिसाल है। 'अस्मिता कंवर' आज महज एक नाम नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक चमकता सितारा बन चुकी हैं। एक ऐसा सितारा, जिसकी चमक के पीछे सालों की कड़ी मेहनत, लगन और कड़ा अनुशासन छिपा है।

राजस्थान की रहने वाली है अस्मिता कंवर

अस्मिता कंवर राजस्थान के जयपुर से एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता एक छोटा व्यवसाय चलाते हैं और मां गृहणी हैं। अस्मिता कंवर का ASO बनना इतना आसान नहीं रहा। कोरोना काल में ऑफलाइन कोचिंग के जरिए 9 से 10 घंटे की कड़ी मेहनत, फॉर्म रिजेक्ट होना और घर पर शादी को लेकर दबाव। यह सभी चीजें बताती है कि अस्मिता के लिए सफलता का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था।

SSC CGL में हासिल की 40 रैंक

अस्मिता ने हार नहीं मानी। मन में जीतने की जिद जो पल रही थी। कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष करने के बाद आखिरकार SSC CGL के अंतिम प्रयास में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) 40 हासिल की। अस्मित को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) के पद पर नियुक्ति मिली।