MP High Court Grade 3 Admit Card 2026: एमपी हाई कोर्ट ग्रेड 3 एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

MP High Court Grade 3 Admit Card 2026: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MPHC), जबलपुर ने 16 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in पर असिस्टेंट ग्रेड 3 की प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 23 नवंबर से 25 नवंबर 2026 के बीच देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किए जाएंगे। एमपी हाई कोर्ट इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1174 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के रिक्त पदों को भरना चाहता है।

एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

MP High Court Grade 3 Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रेड 3 की प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।