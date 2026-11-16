MP High Court Grade 3 Admit Card 2026: एमपी हाई कोर्ट ग्रेड 3 एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
MP High Court Grade 3 Admit Card 2026: एमपी हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर असिस्टेंट ग्रेड 3 का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसके एग्जाम 23 नवंबर से 25 नवंबर 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे। एमपी हाई कोर्ट ग्रेड 3 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
MP High Court Grade 3 Admit Card 2026: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MPHC), जबलपुर ने 16 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in पर असिस्टेंट ग्रेड 3 की प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 23 नवंबर से 25 नवंबर 2026 के बीच देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किए जाएंगे। एमपी हाई कोर्ट इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1174 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के रिक्त पदों को भरना चाहता है।
एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
MP High Court Grade 3 Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रेड 3 की प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।
|
एमपी हाई कोर्ट ग्रेड 3 एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
MPHC Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
एमपी हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 17 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच स्वीकार किए गए थे। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
|
विवरण
|
जानकारी
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MPHC)
|
पद का नाम
|
असिस्टेंट ग्रेड 3
|
रिक्त पद
|
1174
|
परीक्षा का नाम
|
एमपी हाई कोर्ट ग्रेड 3 परीक्षा 2026
|
एग्जाम स्टेज
|
प्रारंभिक परीक्षा
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
16 नवंबर 2026
|
परीक्षा की तिथि
|
23 नवंबर से 25 नवंबर 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
mphc.gov.in
MP High Court Grade 3 Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
एमपी हाई कोर्ट ग्रेड 3 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
-
सबसे पहले एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं।
-
होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
-
MP High Court Grade 3 Admit Card 2026 पर क्लिक करें।
-
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
-
एडमिट कार्ड की PDF कंप्यूटर पर खुल जाएगा।
-
एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.