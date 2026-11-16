SBI Clerk Mains Exam Date 2026: एसबीआई क्लर्क मेन्स परीक्षा तिथि आउट, 26 और 27 नवंबर को होगा एग्जाम

SBI Clerk 2026 Mains Exam Date OUT: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर दिनांक 16 नवंबर 2026 को एसबीआई क्लर्क के पोस्ट की मुख्य एग्जाम की तिथि जारी कर दी है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, परीक्षा 26 नवंबर और 27 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी। एसबीआई इस रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के कुल 9766 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के चयन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

एसबीआई क्लर्क मेन्स पदों की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 नवंबर से 25 नवंबर 2026 के बीच जारी करेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी।

SBI Clerk Exam Date 2026 - हाइलाइट्स

एसबीआई क्लर्क मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। कोई गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।