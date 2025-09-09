IB Security Assistant Recruitment 2025: आईबी में मोटर ट्रांसपोर्ट के 455 पदों पर भर्ती,चयन प्रक्रिया और आयु सीमा सहित डिटेल जानें

Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
By Priyanka Pal
Sep 9, 2025, 18:19 IST

IB Security Assistant Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय की ओर से मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें कुल 455 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 28 सितंबर 2025 से पहले करें आवेदन। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगे लेख में जानें।

IB Security Assistant Motor Transport 2025 apply online
IB Security Assistant Motor Transport 2025 apply online

IB Security Assistant Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) गृह मंत्रालय की ओर से मोटर ट्रांसपोर्ट के 455 रिक्त पदों पर भर्ती मांगी गई है। जिसकी आवेदन की प्रक्रिया 6 सितंबर से जारी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए 28 सितंबर, 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं।

संबंधित भर्ती के लिए जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आवेदन शुल्क 650 रुपये, एससी/एसटी और महिला वर्ग के लिए 550 रुपये निर्धारित किया गया है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर आवेदन पूरा कर सकते हैं।

IB Security Assistant Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन

 भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, चालन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मदीवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। 

IB Security Assistant Motor Transport 2025: महत्वपूर्ण विवरण

आईबी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद कर सकते हैं। जिसके बाद मांगे गया विवरण दर्ज कराना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देख सकते हैं:

परीक्षा का नाम

आईबी सुरक्षा सहायक (मोटर परिवहन) भर्ती 2025

संचालन प्राधिकरण

गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार

संगठन

खुफिया ब्यूरो (आईबी)

पोस्ट नाम

सुरक्षा सहायक (मोटर परिवहन)

कुल रिक्तियां

455 पोस्ट

ऑनलाइन आवेदन की तिथियां

6 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक

आवेदन शुल्क

सभी उम्मीदवार: ₹550/-

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (पुरुष): ₹650/-

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा

  • चालन परीक्षा 

  • दस्तावेज सत्यापन 

  • चिकित्सा परीक्षा

आधिकारिक वेबसाइट

www.mha.gov.in

IB Security Assistant Motor Transport 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, चालन परीक्षा क्लिक करने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आखिर में मेडिकल टेस्ट होगा। जो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 आईबी सुरक्षा सहायक भर्ती 2025 लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 आईबी सुरक्षा सहायक ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरें

स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6 प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

