IB Security Assistant Recruitment 2025: आईबी में मोटर ट्रांसपोर्ट के 455 पदों पर भर्ती,चयन प्रक्रिया और आयु सीमा सहित डिटेल जानें

IB Security Assistant Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) गृह मंत्रालय की ओर से मोटर ट्रांसपोर्ट के 455 रिक्त पदों पर भर्ती मांगी गई है। जिसकी आवेदन की प्रक्रिया 6 सितंबर से जारी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए 28 सितंबर, 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं।

संबंधित भर्ती के लिए जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आवेदन शुल्क 650 रुपये, एससी/एसटी और महिला वर्ग के लिए 550 रुपये निर्धारित किया गया है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर आवेदन पूरा कर सकते हैं।

IB Security Assistant Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन

भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, चालन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मदीवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।