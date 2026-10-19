NICL AO Admit Card 2026
INFOCUS
News

JEE Main 2027 Exam: 300 से अधिक शहरों में होंगे एग्जाम, जानिए कैसे चुनें अपना पसंदीदा Exam center

By Akshara Verma
Last Updated: Oct 19, 2026, 16:42 IST

JEE Main 2027 Exam Centres: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मेन 2027 के एग्जाम भारत और विदेशों के सैकड़ों शहरों में आयोजित किए जा रहे है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in को साथ यहां से एग्जाम सेंटर की लिस्ट को देख सकते हैं।

JEE Main Exam Centres 2027
JEE Main Exam Centres 2027

JEE Main Exam Centres 2027 OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किए जाने वाले देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE Main 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों के लिए Exam Centre को चुनना बेहद जरूरी है। NTA भारत के सभी राज्यों और सेंटर शासित प्रदेशों के 300 से अधिक शहरों के साथ-साथ विदेशों में भी कई सेंटर्स पर कंप्यूटर आधारित एग्जाम (CBT Mode) का आयोजन करता है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) सेशन 1 के एग्जाम 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को आयोजित किए जा रहे है, जिसमें 31 जनवरी को अतिरिक्त दिन रखा गया है। इसी के साथ सेशन 2 अप्रैल 2027 में एग्जाम आयोजित होने की उम्मीद है।

रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार 4 एग्जाम शहरों के ऑप्शन (4 Choices of Exam Cities) चुनने का मौका दिया जाता है। साथ ही, एग्जाम में भाग लेने वाले छात्रों को सलाह भी दी जाती है कि वे अपने नजदीकी शहर के ही ऑप्शन को चुनें। 

JEE Main 2027 Exam Centres: मुख्य डिटेल्स 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी एग्जाम सेंटर और अलॉटमेंट प्रक्रिया की डिटेल्स नीचे दी गई टेबल में शामिल है। यदि आपको इससे जुड़ी किसी डिटेल के बारे में जानना है, तो आप नीचे दी गई टेबल को देखें। 

इवेंट

डिटेल्स 

आयोजक संस्था 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)

एग्जाम का नाम 

Joint Entrance Examination (JEE) Main 2027

एग्जाम का मोड (Exam Mode)

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)

भारत में कुल एग्जाम शहर 

300+ शहर (विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में)

अंतरराष्ट्रीय एग्जाम सेंटर 

15 अंतर्राष्ट्रीय शहर (जैसे- दुबई, दोहा, रियाद, सिंगापुर आदि)

एग्जाम शहर चुनने की सीमा 

अधिकतम 4 ऑप्शन 

सिटी अलॉटमेंट की जानकारी 

एग्जाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले  ऑनलाइन जारी

ऑफिशियल वेबसाइट 

jeemain.nta.nic.in

JEE Main Exam Centers 2027: Complete List

JEE Main 2027 एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर की लिस्ट देखने के लिए सभी छात्र यहां से देखें। 

State

City

City Code

JEE Main Exam Centers in Arunachal Pradesh

Itanagar/Naharlagun

AL01

JEE Main Exam Centers in Assam

Guwahati

AM02

Jorhat

AM03

Silchar(Assam)

AM04

Tezpur

AM05

Dibrugarh

AM01

JEE Main Exam Centers in Andaman & Nicobar

Port Blair

AN01

JEE Main Exam Centers in Andhra Pradesh

Anantapur

AP01

Bhimavaram

AP03

Chittoor

AP05

Eluru

AP06

Guntur

AP07

Kadapa

AP08

Kakinada

AP09

Kurnool

AP10

Nellore

AP11

Ongole

AP12

Rajahmundry

AP13

Srikakulam

AP14

Tirupathi

AP16

Vijayawada

AP17

Visakhapatnam

AP18

Vizianagaram

AP19

Narasaraopet

AP20

Proddatur

AP21

Surampalem

AP23

Machilipatnam

AP27

Nandyal

AP29

Tadepalligudem

AP30

Adoni

AP33

Amalapuram

AP34

Madanapalle

AP35

Markapur

AP36

Puttur

AP37

Rayachoty

AP38

Tadpatri

AP39

Tiruvuru

AP40

JEE Main Exam Centers in Bihar

Aurangabad(Bihar)

BR01

Bhagalpur

BR02

Darbhanga

BR04

Gaya

BR05

Muzaffarpur

BR06

Patna

BR07

Purnea

BR08

Arrah

BR09

Samastipur

BR12

Bihar Sharif

BR38

Sasaram

BR17

JEE Main Exam Centers in Chhattisgarh

Bilaspur(Chhattisgarh)

CG02

Raipur

CG03

Jagdalpur

CG08

Bhilai Nagar/ Durg

CG01

Ambikapur

CG04

JEE Main Exam Centers in Chandigarh

Chandigarh/ Panchkula

CH01

JEE Main Exam Centers in Daman & Diu

Diu

DD02

JEE Main Exam Centers in Delhi

Delhi/New Delhi

DL01

JEE Main Exam Centers in Dadra & Nagar Havel

Silvassa

DN01

JEE Main Exam Centers in Gujarat 

Ahmedabad

GJ01

Anand

GJ02

Jamnagar

GJ06

Junagadh

GJ07

Rajkot

GJ10

Surat

GJ11

Vadodara

GJ12

Mehsana

GJ08

Gandhinagar

GJ23

Bhuj

GJ17

Vapi

GJ34

Bardoli

GJ35

Bhavnagar

GJ03

Godhra

GJ24

Navsari

GJ15

JEE Main Exam Centers in Goa

Panaji/Madgaon/Margao

GO01

JEE Main Exam Centers in Himachal Pradesh

Hamirpur(Himachal Pradesh)

HP03

Shimla

HP06

Mandi

HP08

Una

HP09

Kullu

HP10

Bilaspur(Himachal Pradesh)

HP01

Kangra/Palampur

HP04

JEE Main Exam Centers in Haryana

Ambala

HR01

Gurugram

HR04

Faridabad

HR03

Hissar

HR05

Kurukshetra

HR07

JEE Main Exam Centers in Jharkhand

Bokaro

JH01

Dhanbad

JH02

Jamshedpur

JH03

Ranchi

JH04

Hazaribagh

JH05

Ramgarh

JH06

JEE Main Exam Centers in Jammu & Kashmir

Jammu

JK02

Srinagar(J & K)

JK04

Pulwama

JK06

Samba

JK03

Baramulla

JK01

JEE Main Exam Centers in Karnataka

Ballari

KK03

Belagavi(Belgaum)

KK02

Bengaluru

KK20

Davangere

KK06

Gulbarga/Kalaburgi

KK08

Hassan

KK09

Dharwad

KK10

Mangaluru(Mangalore)

KK12

Mysuru(Mysore)

KK14

Shivamoga(Shimoga)

KK15

Tumakuru

KK16

Chikmagalur

KK23

Hubli

KK27

Udupi/Manipal

KK17

Bidar

KK05

Chikaballapur

KK22

JEE Main Exam Centers in Kerala

Idukki

KL05

Kannur

KL07

Kasaragod

KL08

Kollam

KL09

Kottayam

KL11

Kozhikode/Calicut

KL12

Malappuram

KL13

Palakkad

KL15

Pathanamthitta

KL16

Thiruvananthapuram

KL17

Thrissur

KL18

Wayanad

KL19

Alappuzha/Chengannur

KL01

Ernakulam/Moovattupuzha

KL04

JEE Main Exam Centers in Lakshadweep

Kavaratti

LD01

JEE Main Exam Centers in Ladhak (UT)

Leh

LL01

Kargil

LL02

JEE Main Exam Centers in Meghalaya

Shillong

MG01

Tura

MG04

JEE Main Exam Centers in Manipur

Imphal

MN01

Churachandpur

MN03

Kakching

MN04

JEE Main Exam Centers in Madhya Pradesh

Balaghat

MP01

Bhopal

MP03

Gwalior

MP06

Indore

MP07

Jabalpur

MP08

Sagar

MP12

Satna

MP13

Ujjain

MP15

Khandwa

MP29

Chhatarpur

MP24

JEE Main Exam Centers in Maharashtra

Ahilyanagar

MR01

Akola

MR02

Amravati

MR03

Chhatrapati Sambhaji Nagar

MR04

Chandrapur

MR09

Dhule

MR10

Jalgaon

MR13

Kolhapur

MR14

Latur

MR15

Nagpur

MR17

Nanded

MR18

Nashik

MR19

Pune

MR22

Sangli

MR25

Satara

MR26

Solapur

MR27

Thane

MR28

Wardha

MR29

Beed

MR30

Bhandara

MR31

Buldhana

MR32

Ratnagiri

MR24

Parbhani

MR38

Gadchiroli

MR40

Jalna

MR42

Mumbai/Navi Mumbai

MR16

Kopargaon

MR44

Pandharpur

MR45

Raigad

MR23

Sinnar

MR46

JEE Main Exam Centers in Mizoram

Aizawl

MZ01

JEE Main Exam Centers in Nagaland

Dimapur

NL01

Kohima

NL02

JEE Main Exam Centers in Odisha

Balasore (Baleswar)

OR02

Berhampur / Ganjam

OR03

Bhubaneswar

OR04

Cuttack

OR05

Dhenkanal

OR06

Rourkela

OR08

Sambalpur

OR09

Angul

OR10

Bhadrak

OR11

Baripada/Mayurbanj

OR12

Jajpur

OR13

Kendrapara

OR14

Kendujhar (Keonjhar)

OR15

Puri

OR16

Jagatsinghpur

OR17

Jeypore(Odisha)

OR19

Balangir

OR20

Baragarh

OR21

Rayagada

OR26

 

Jharsuguda

OR22

JEE Main Exam Centers in Punjab

Amritsar

PB01

Bhatinda

PB02

Jalandhar

PB04

Ludhiana

PB05

Pathankot

PB07

Patiala/Fatehgarh Sahib

PB08

JEE Main Exam Centers in Puducherry

Puducherry

PO01

JEE Main Exam Centers in Rajasthan

Ajmer

RJ01

Alwar

RJ02

Bikaner

RJ05

Jaipur

RJ06

Jodhpur

RJ07

Kota

RJ08

Sikar

RJ09

Sriganganagar

RJ10

Udaipur

RJ11

Bhilwara

RJ12

Bharatpur

RJ16

Dausa

RJ17

Hanumangarh

RJ23

JEE Main Exam Centers in Sikkim

Gangtok

SM01

JEE Main Exam Centers in Tripura

Agartala

TA01

JEE Main Exam Centers in Telangana

Karimnagar

TL02

Khammam

TL03

Mahbubnagar

TL04

Nalgonda

TL05

Warangal

TL07

Nizamabad

TL08

Suryapet

TL09

Siddipet

TL11

Jagtial

TL15

Kothagudem

TL17

Hyderabad/Secunderabad

TL01

Adilabad

TL12

Kodad

TL25

Peddapalli

TL26

JEE Main Exam Centers in Tamil Nadu

Chennai

TN01

Coimbatore

TN02

Cuddalore

TN03

Kanchipuram

TN05

Kanyakumari/Nagercoil

TN06

Madurai

TN08

Namakkal

TN10

Salem

TN11

Thanjavur

TN12

Thoothukudi

TN13

Tiruchirappalli

TN14

Tirunelveli

TN15

Vellore

TN18

Virudhunagar

TN20

Krishnagiri

TN21

Tiruppur

TN22

Viluppuram

TN23

Dharmapuri

TN26

Dindigul

TN27

Erode

TN28

Karur

TN29

Pudukkottai

TN31

Ramanathapuram

TN32

Thiruvallur

TN34

Tiruvannamalai

TN35

Kallakurichi

TN39

Nagapattinam

TN30

Theni

TN40

Tirupattur

TN41

JEE Main Exam Centers in Uttarakhand

Dehradun

UK01

Haldwani

UK02

Roorkee

UK06

Pauri Garhwal

UK08

Almora

UK09

JEE Main Exam Centers in Uttar Pradesh

Agra

UP01

Aligarh

UP02

Allahabad/Prayagraj

UP03

Bareilly

UP04

Ghaziabad

UP07

Gorakhpur

UP08

Noida/Greater Noida

UP09

Jhansi

UP10

Kanpur

UP11

Lucknow

UP12

Mathura

UP13

Meerut

UP14

Moradabad

UP15

Muzaffarnagar

UP16

Varanasi

UP18

Azamgarh

UP19

Ballia

UP20

Ayodhya

UP06

Firozabad

UP22

Ghazipur

UP23

Ambedkar Nagar

UP25

Bulandshahr

UP29

Mau

UP35

Raebareli

UP37

Saharanpur

UP38

Chandauli

UP41

Pratapgarh

UP43

JEE Main Exam Centers in West Bengal

Asansol

WB01

Burdwan(Bardhaman)

WB02

Durgapur

WB04

Hooghly

WB06

Howrah

WB07

Kalyani

WB08

Kolkata

WB10

Siliguri

WB11

Kharagpur

WB13

Purba Medinipur

WB14

Bankura

WB16

Murshidabad

WB21

Suri

WB22

Malda

WB20

JEE Main 2027 Exam Centers Outside India

For JEE Main 2026, NTA reduced international exam centers from 24 to 15 cities. The JEE Main 2027 Exam Centers list is expected to be similar. Indian nationals studying abroad and OCI (Overseas Citizen of India) card holders can appear at international centers.

Country

City

City Code

Bahrain

Manama

ZZ01

Qatar

Doha

ZZ03

UAE

Dubai

ZZ04

Nepal

Kathmandu

ZZ05

Oman

Muscat

ZZ06

Saudi Arabia

Riyadh

ZZ07

UAE

Sharjah

ZZ08

Singapore

Singapore

ZZ09

Kuwait

Kuwait City

ZZ10

Malaysia

Kuala Lumpur

ZZ11

Nigeria

Lagos

ZZ12

Indonesia

West Java

ZZ14

USA

Washington

ZZ15

Germany

Munich

ZZ16

UAE

Abu Dhabi

ZZ17

JEE Main 2027 Exam Centers Outside India

JEE Main 2026, NTA reduced international exam centers from 24 to 15 cities. The JEE Main 2027 Exam Centers list is expected to be similar. Indian nationals studying abroad and OCI (Overseas Citizen of India) card holders can appear at international centers.

Country

City

City Code

Bahrain

Manama

ZZ01

Qatar

Doha

ZZ03

UAE

Dubai

ZZ04

Nepal

Kathmandu

ZZ05

Oman

Muscat

ZZ06

Saudi Arabia

Riyadh

ZZ07

UAE

Sharjah

ZZ08

Singapore

Singapore

ZZ09

Kuwait

Kuwait City

ZZ10

Malaysia

Kuala Lumpur

ZZ11

Nigeria

Lagos

ZZ12

Indonesia

West Java

ZZ14

USA

Washington

ZZ15

Germany

Munich

ZZ16

UAE

Abu Dhabi

ZZ17

NTA द्वारा एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट की प्रक्रिया 

1. प्राथमिकता के आधार पर चयन: NTA छात्र द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरे गए 4 सिटी प्रैफर्स (City Preferences) के क्रम में ही सेंटर अलॉट करने का प्रयास करता है।

2. सीटों की उपलब्धता: यदि छात्र की पहली पसंद वाले शहर में क्षमता समाप्त हो जाती है, तो उसे दूसरे, तीसरे या चौथे ऑप्शन वाले शहर में एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट किया जाता है।

3. सिटी एडवांस इंटीमेशन स्लिप: एडमिट कार्ड जारी होने से कुछ दिन पहले NTA एक अलॉटमेंट स्लिप जारी करता है, जिससे छात्रो को यह पता चल जाता है कि उनके एग्जाम किस शहर में होंगे।

4. फाइनल अलॉटमेंट: एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर का सटीक पता, शिफ्ट का समय और रिपोर्टिंग टाइम फिल होता है। सेंटर में परिवर्तन का कोई भी अनुरोध NTA द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

यहां भी पढ़े: D.El.Ed. Admission 2026 Final Counseling: 4th राउंड की काउंसलिंग शुरू, जानें डेट्स, गाइडलाइंस और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

Akshara Verma
Akshara Verma

Executive - Editorial

Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.

A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

... Read More
First Published: Oct 19, 2026, 16:42 IST
Fire Icon

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Education News Live

Popular Searches

Latest Education News