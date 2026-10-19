JEE Main 2027 Exam: 300 से अधिक शहरों में होंगे एग्जाम, जानिए कैसे चुनें अपना पसंदीदा Exam center
JEE Main 2027 Exam Centres: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मेन 2027 के एग्जाम भारत और विदेशों के सैकड़ों शहरों में आयोजित किए जा रहे है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in को साथ यहां से एग्जाम सेंटर की लिस्ट को देख सकते हैं।
JEE Main Exam Centres 2027 OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किए जाने वाले देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE Main 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों के लिए Exam Centre को चुनना बेहद जरूरी है। NTA भारत के सभी राज्यों और सेंटर शासित प्रदेशों के 300 से अधिक शहरों के साथ-साथ विदेशों में भी कई सेंटर्स पर कंप्यूटर आधारित एग्जाम (CBT Mode) का आयोजन करता है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) सेशन 1 के एग्जाम 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को आयोजित किए जा रहे है, जिसमें 31 जनवरी को अतिरिक्त दिन रखा गया है। इसी के साथ सेशन 2 अप्रैल 2027 में एग्जाम आयोजित होने की उम्मीद है।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार 4 एग्जाम शहरों के ऑप्शन (4 Choices of Exam Cities) चुनने का मौका दिया जाता है। साथ ही, एग्जाम में भाग लेने वाले छात्रों को सलाह भी दी जाती है कि वे अपने नजदीकी शहर के ही ऑप्शन को चुनें।
JEE Main 2027 Exam Centres: मुख्य डिटेल्स
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी एग्जाम सेंटर और अलॉटमेंट प्रक्रिया की डिटेल्स नीचे दी गई टेबल में शामिल है। यदि आपको इससे जुड़ी किसी डिटेल के बारे में जानना है, तो आप नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
डिटेल्स
|
आयोजक संस्था
|
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)
|
एग्जाम का नाम
|
Joint Entrance Examination (JEE) Main 2027
|
एग्जाम का मोड (Exam Mode)
|
कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)
|
भारत में कुल एग्जाम शहर
|
300+ शहर (विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में)
|
अंतरराष्ट्रीय एग्जाम सेंटर
|
15 अंतर्राष्ट्रीय शहर (जैसे- दुबई, दोहा, रियाद, सिंगापुर आदि)
|
एग्जाम शहर चुनने की सीमा
|
अधिकतम 4 ऑप्शन
|
सिटी अलॉटमेंट की जानकारी
|
एग्जाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले ऑनलाइन जारी
|
ऑफिशियल वेबसाइट
JEE Main Exam Centers 2027: Complete List
JEE Main 2027 एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर की लिस्ट देखने के लिए सभी छात्र यहां से देखें।
|
State
|
City
|
City Code
|
JEE Main Exam Centers in Arunachal Pradesh
|
Itanagar/Naharlagun
|
AL01
|
JEE Main Exam Centers in Assam
|
Guwahati
|
AM02
|
Jorhat
|
AM03
|
Silchar(Assam)
|
AM04
|
Tezpur
|
AM05
|
Dibrugarh
|
AM01
|
JEE Main Exam Centers in Andaman & Nicobar
|
Port Blair
|
AN01
|
JEE Main Exam Centers in Andhra Pradesh
|
Anantapur
|
AP01
|
Bhimavaram
|
AP03
|
Chittoor
|
AP05
|
Eluru
|
AP06
|
Guntur
|
AP07
|
Kadapa
|
AP08
|
Kakinada
|
AP09
|
Kurnool
|
AP10
|
Nellore
|
AP11
|
Ongole
|
AP12
|
Rajahmundry
|
AP13
|
Srikakulam
|
AP14
|
Tirupathi
|
AP16
|
Vijayawada
|
AP17
|
Visakhapatnam
|
AP18
|
Vizianagaram
|
AP19
|
Narasaraopet
|
AP20
|
Proddatur
|
AP21
|
Surampalem
|
AP23
|
Machilipatnam
|
AP27
|
Nandyal
|
AP29
|
Tadepalligudem
|
AP30
|
Adoni
|
AP33
|
Amalapuram
|
AP34
|
Madanapalle
|
AP35
|
Markapur
|
AP36
|
Puttur
|
AP37
|
Rayachoty
|
AP38
|
Tadpatri
|
AP39
|
Tiruvuru
|
AP40
|
JEE Main Exam Centers in Bihar
|
Aurangabad(Bihar)
|
BR01
|
Bhagalpur
|
BR02
|
Darbhanga
|
BR04
|
Gaya
|
BR05
|
Muzaffarpur
|
BR06
|
Patna
|
BR07
|
Purnea
|
BR08
|
Arrah
|
BR09
|
Samastipur
|
BR12
|
Bihar Sharif
|
BR38
|
Sasaram
|
BR17
|
JEE Main Exam Centers in Chhattisgarh
|
Bilaspur(Chhattisgarh)
|
CG02
|
Raipur
|
CG03
|
Jagdalpur
|
CG08
|
Bhilai Nagar/ Durg
|
CG01
|
Ambikapur
|
CG04
|
JEE Main Exam Centers in Chandigarh
|
Chandigarh/ Panchkula
|
CH01
|
JEE Main Exam Centers in Daman & Diu
|
Diu
|
DD02
|
JEE Main Exam Centers in Delhi
|
Delhi/New Delhi
|
DL01
|
JEE Main Exam Centers in Dadra & Nagar Havel
|
Silvassa
|
DN01
|
JEE Main Exam Centers in Gujarat
|
Ahmedabad
|
GJ01
|
Anand
|
GJ02
|
Jamnagar
|
GJ06
|
Junagadh
|
GJ07
|
Rajkot
|
GJ10
|
Surat
|
GJ11
|
Vadodara
|
GJ12
|
Mehsana
|
GJ08
|
Gandhinagar
|
GJ23
|
Bhuj
|
GJ17
|
Vapi
|
GJ34
|
Bardoli
|
GJ35
|
Bhavnagar
|
GJ03
|
Godhra
|
GJ24
|
Navsari
|
GJ15
|
JEE Main Exam Centers in Goa
|
Panaji/Madgaon/Margao
|
GO01
|
JEE Main Exam Centers in Himachal Pradesh
|
Hamirpur(Himachal Pradesh)
|
HP03
|
Shimla
|
HP06
|
Mandi
|
HP08
|
Una
|
HP09
|
Kullu
|
HP10
|
Bilaspur(Himachal Pradesh)
|
HP01
|
Kangra/Palampur
|
HP04
|
JEE Main Exam Centers in Haryana
|
Ambala
|
HR01
|
Gurugram
|
HR04
|
Faridabad
|
HR03
|
Hissar
|
HR05
|
Kurukshetra
|
HR07
|
JEE Main Exam Centers in Jharkhand
|
Bokaro
|
JH01
|
Dhanbad
|
JH02
|
Jamshedpur
|
JH03
|
Ranchi
|
JH04
|
Hazaribagh
|
JH05
|
Ramgarh
|
JH06
|
JEE Main Exam Centers in Jammu & Kashmir
|
Jammu
|
JK02
|
Srinagar(J & K)
|
JK04
|
Pulwama
|
JK06
|
Samba
|
JK03
|
Baramulla
|
JK01
|
JEE Main Exam Centers in Karnataka
|
Ballari
|
KK03
|
Belagavi(Belgaum)
|
KK02
|
Bengaluru
|
KK20
|
Davangere
|
KK06
|
Gulbarga/Kalaburgi
|
KK08
|
Hassan
|
KK09
|
Dharwad
|
KK10
|
Mangaluru(Mangalore)
|
KK12
|
Mysuru(Mysore)
|
KK14
|
Shivamoga(Shimoga)
|
KK15
|
Tumakuru
|
KK16
|
Chikmagalur
|
KK23
|
Hubli
|
KK27
|
Udupi/Manipal
|
KK17
|
Bidar
|
KK05
|
Chikaballapur
|
KK22
|
JEE Main Exam Centers in Kerala
|
Idukki
|
KL05
|
Kannur
|
KL07
|
Kasaragod
|
KL08
|
Kollam
|
KL09
|
Kottayam
|
KL11
|
Kozhikode/Calicut
|
KL12
|
Malappuram
|
KL13
|
Palakkad
|
KL15
|
Pathanamthitta
|
KL16
|
Thiruvananthapuram
|
KL17
|
Thrissur
|
KL18
|
Wayanad
|
KL19
|
Alappuzha/Chengannur
|
KL01
|
Ernakulam/Moovattupuzha
|
KL04
|
JEE Main Exam Centers in Lakshadweep
|
Kavaratti
|
LD01
|
JEE Main Exam Centers in Ladhak (UT)
|
Leh
|
LL01
|
Kargil
|
LL02
|
JEE Main Exam Centers in Meghalaya
|
Shillong
|
MG01
|
Tura
|
MG04
|
JEE Main Exam Centers in Manipur
|
Imphal
|
MN01
|
Churachandpur
|
MN03
|
Kakching
|
MN04
|
JEE Main Exam Centers in Madhya Pradesh
|
Balaghat
|
MP01
|
Bhopal
|
MP03
|
Gwalior
|
MP06
|
Indore
|
MP07
|
Jabalpur
|
MP08
|
Sagar
|
MP12
|
Satna
|
MP13
|
Ujjain
|
MP15
|
Khandwa
|
MP29
|
Chhatarpur
|
MP24
|
JEE Main Exam Centers in Maharashtra
|
Ahilyanagar
|
MR01
|
Akola
|
MR02
|
Amravati
|
MR03
|
Chhatrapati Sambhaji Nagar
|
MR04
|
Chandrapur
|
MR09
|
Dhule
|
MR10
|
Jalgaon
|
MR13
|
Kolhapur
|
MR14
|
Latur
|
MR15
|
Nagpur
|
MR17
|
Nanded
|
MR18
|
Nashik
|
MR19
|
Pune
|
MR22
|
Sangli
|
MR25
|
Satara
|
MR26
|
Solapur
|
MR27
|
Thane
|
MR28
|
Wardha
|
MR29
|
Beed
|
MR30
|
Bhandara
|
MR31
|
Buldhana
|
MR32
|
Ratnagiri
|
MR24
|
Parbhani
|
MR38
|
Gadchiroli
|
MR40
|
Jalna
|
MR42
|
Mumbai/Navi Mumbai
|
MR16
|
Kopargaon
|
MR44
|
Pandharpur
|
MR45
|
Raigad
|
MR23
|
Sinnar
|
MR46
|
JEE Main Exam Centers in Mizoram
|
Aizawl
|
MZ01
|
JEE Main Exam Centers in Nagaland
|
Dimapur
|
NL01
|
Kohima
|
NL02
|
JEE Main Exam Centers in Odisha
|
Balasore (Baleswar)
|
OR02
|
Berhampur / Ganjam
|
OR03
|
Bhubaneswar
|
OR04
|
Cuttack
|
OR05
|
Dhenkanal
|
OR06
|
Rourkela
|
OR08
|
Sambalpur
|
OR09
|
Angul
|
OR10
|
Bhadrak
|
OR11
|
Baripada/Mayurbanj
|
OR12
|
Jajpur
|
OR13
|
Kendrapara
|
OR14
|
Kendujhar (Keonjhar)
|
OR15
|
Puri
|
OR16
|
Jagatsinghpur
|
OR17
|
Jeypore(Odisha)
|
OR19
|
Balangir
|
OR20
|
Baragarh
|
OR21
|
Rayagada
|
OR26
|
|
Jharsuguda
|
OR22
|
JEE Main Exam Centers in Punjab
|
Amritsar
|
PB01
|
Bhatinda
|
PB02
|
Jalandhar
|
PB04
|
Ludhiana
|
PB05
|
Pathankot
|
PB07
|
Patiala/Fatehgarh Sahib
|
PB08
|
JEE Main Exam Centers in Puducherry
|
Puducherry
|
PO01
|
JEE Main Exam Centers in Rajasthan
|
Ajmer
|
RJ01
|
Alwar
|
RJ02
|
Bikaner
|
RJ05
|
Jaipur
|
RJ06
|
Jodhpur
|
RJ07
|
Kota
|
RJ08
|
Sikar
|
RJ09
|
Sriganganagar
|
RJ10
|
Udaipur
|
RJ11
|
Bhilwara
|
RJ12
|
Bharatpur
|
RJ16
|
Dausa
|
RJ17
|
Hanumangarh
|
RJ23
|
JEE Main Exam Centers in Sikkim
|
Gangtok
|
SM01
|
JEE Main Exam Centers in Tripura
|
Agartala
|
TA01
|
JEE Main Exam Centers in Telangana
|
Karimnagar
|
TL02
|
Khammam
|
TL03
|
Mahbubnagar
|
TL04
|
Nalgonda
|
TL05
|
Warangal
|
TL07
|
Nizamabad
|
TL08
|
Suryapet
|
TL09
|
Siddipet
|
TL11
|
Jagtial
|
TL15
|
Kothagudem
|
TL17
|
Hyderabad/Secunderabad
|
TL01
|
Adilabad
|
TL12
|
Kodad
|
TL25
|
Peddapalli
|
TL26
|
JEE Main Exam Centers in Tamil Nadu
|
Chennai
|
TN01
|
Coimbatore
|
TN02
|
Cuddalore
|
TN03
|
Kanchipuram
|
TN05
|
Kanyakumari/Nagercoil
|
TN06
|
Madurai
|
TN08
|
Namakkal
|
TN10
|
Salem
|
TN11
|
Thanjavur
|
TN12
|
Thoothukudi
|
TN13
|
Tiruchirappalli
|
TN14
|
Tirunelveli
|
TN15
|
Vellore
|
TN18
|
Virudhunagar
|
TN20
|
Krishnagiri
|
TN21
|
Tiruppur
|
TN22
|
Viluppuram
|
TN23
|
Dharmapuri
|
TN26
|
Dindigul
|
TN27
|
Erode
|
TN28
|
Karur
|
TN29
|
Pudukkottai
|
TN31
|
Ramanathapuram
|
TN32
|
Thiruvallur
|
TN34
|
Tiruvannamalai
|
TN35
|
Kallakurichi
|
TN39
|
Nagapattinam
|
TN30
|
Theni
|
TN40
|
Tirupattur
|
TN41
|
JEE Main Exam Centers in Uttarakhand
|
Dehradun
|
UK01
|
Haldwani
|
UK02
|
Roorkee
|
UK06
|
Pauri Garhwal
|
UK08
|
Almora
|
UK09
|
JEE Main Exam Centers in Uttar Pradesh
|
Agra
|
UP01
|
Aligarh
|
UP02
|
Allahabad/Prayagraj
|
UP03
|
Bareilly
|
UP04
|
Ghaziabad
|
UP07
|
Gorakhpur
|
UP08
|
Noida/Greater Noida
|
UP09
|
Jhansi
|
UP10
|
Kanpur
|
UP11
|
Lucknow
|
UP12
|
Mathura
|
UP13
|
Meerut
|
UP14
|
Moradabad
|
UP15
|
Muzaffarnagar
|
UP16
|
Varanasi
|
UP18
|
Azamgarh
|
UP19
|
Ballia
|
UP20
|
Ayodhya
|
UP06
|
Firozabad
|
UP22
|
Ghazipur
|
UP23
|
Ambedkar Nagar
|
UP25
|
Bulandshahr
|
UP29
|
Mau
|
UP35
|
Raebareli
|
UP37
|
Saharanpur
|
UP38
|
Chandauli
|
UP41
|
Pratapgarh
|
UP43
|
JEE Main Exam Centers in West Bengal
|
Asansol
|
WB01
|
Burdwan(Bardhaman)
|
WB02
|
Durgapur
|
WB04
|
Hooghly
|
WB06
|
Howrah
|
WB07
|
Kalyani
|
WB08
|
Kolkata
|
WB10
|
Siliguri
|
WB11
|
Kharagpur
|
WB13
|
Purba Medinipur
|
WB14
|
Bankura
|
WB16
|
Murshidabad
|
WB21
|
Suri
|
WB22
|
Malda
|
WB20
JEE Main 2027 Exam Centers Outside India
For JEE Main 2026, NTA reduced international exam centers from 24 to 15 cities. The JEE Main 2027 Exam Centers list is expected to be similar. Indian nationals studying abroad and OCI (Overseas Citizen of India) card holders can appear at international centers.
|
Country
|
City
|
City Code
|
Bahrain
|
Manama
|
ZZ01
|
Qatar
|
Doha
|
ZZ03
|
UAE
|
Dubai
|
ZZ04
|
Nepal
|
Kathmandu
|
ZZ05
|
Oman
|
Muscat
|
ZZ06
|
Saudi Arabia
|
Riyadh
|
ZZ07
|
UAE
|
Sharjah
|
ZZ08
|
Singapore
|
Singapore
|
ZZ09
|
Kuwait
|
Kuwait City
|
ZZ10
|
Malaysia
|
Kuala Lumpur
|
ZZ11
|
Nigeria
|
Lagos
|
ZZ12
|
Indonesia
|
West Java
|
ZZ14
|
USA
|
Washington
|
ZZ15
|
Germany
|
Munich
|
ZZ16
|
UAE
|
Abu Dhabi
|
ZZ17
JEE Main 2027 Exam Centers Outside India
JEE Main 2026, NTA reduced international exam centers from 24 to 15 cities. The JEE Main 2027 Exam Centers list is expected to be similar. Indian nationals studying abroad and OCI (Overseas Citizen of India) card holders can appear at international centers.
|
Country
|
City
|
City Code
|
Bahrain
|
Manama
|
ZZ01
|
Qatar
|
Doha
|
ZZ03
|
UAE
|
Dubai
|
ZZ04
|
Nepal
|
Kathmandu
|
ZZ05
|
Oman
|
Muscat
|
ZZ06
|
Saudi Arabia
|
Riyadh
|
ZZ07
|
UAE
|
Sharjah
|
ZZ08
|
Singapore
|
Singapore
|
ZZ09
|
Kuwait
|
Kuwait City
|
ZZ10
|
Malaysia
|
Kuala Lumpur
|
ZZ11
|
Nigeria
|
Lagos
|
ZZ12
|
Indonesia
|
West Java
|
ZZ14
|
USA
|
Washington
|
ZZ15
|
Germany
|
Munich
|
ZZ16
|
UAE
|
Abu Dhabi
|
ZZ17
NTA द्वारा एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट की प्रक्रिया
1. प्राथमिकता के आधार पर चयन: NTA छात्र द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरे गए 4 सिटी प्रैफर्स (City Preferences) के क्रम में ही सेंटर अलॉट करने का प्रयास करता है।
2. सीटों की उपलब्धता: यदि छात्र की पहली पसंद वाले शहर में क्षमता समाप्त हो जाती है, तो उसे दूसरे, तीसरे या चौथे ऑप्शन वाले शहर में एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट किया जाता है।
3. सिटी एडवांस इंटीमेशन स्लिप: एडमिट कार्ड जारी होने से कुछ दिन पहले NTA एक अलॉटमेंट स्लिप जारी करता है, जिससे छात्रो को यह पता चल जाता है कि उनके एग्जाम किस शहर में होंगे।
4. फाइनल अलॉटमेंट: एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर का सटीक पता, शिफ्ट का समय और रिपोर्टिंग टाइम फिल होता है। सेंटर में परिवर्तन का कोई भी अनुरोध NTA द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।
यहां भी पढ़े: D.El.Ed. Admission 2026 Final Counseling: 4th राउंड की काउंसलिंग शुरू, जानें डेट्स, गाइडलाइंस और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.