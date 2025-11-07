RRB NTPC Syllabus 2025: आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ से करें डाउनलोड

RRB NTPC Syllabus 2025: आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2025 का लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहाँ परीक्षा से संबंधित सभी विवरण जैसे पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि वे सही पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी रखें। हालांकि, रेलवे बोर्ड की ओर से अभी तक परीक्षा की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) आधिकारिक वेबसाइट पर गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) पाठ्यक्रम 2025 जारी करता है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को 2025 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की जांच करनी चाहिए और तदनुसार अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और 2 पाठ्यक्रम को तीन विषयों में विभाजित किया गया है, अर्थात गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क और सामान्य जागरूकता।
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के प्रत्येक चरण का अपना पैटर्न होता है, जिसमें गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क जैसे विषय शामिल होते हैं, उम्मीदवारों को नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण करने के बाद अपनी रणनीति बनानी चाहिए। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को वरिष्ठ क्लर्क, सह टाइपिस्ट और कनिष्ठ लेखा सहायक, सह टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा।
अभ्यर्थियों को प्रश्न संरचना, अधिकतम अंक और बोर्ड द्वारा निर्धारित अंकन योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न की भी जांच करनी चाहिए। अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए केवल उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण और महत्त्वपूर्ण हैं।
आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम 2025: अवलोकन
कंप्यूटर आधारित परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नीचे आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न 2025 का प्रमुख अवलोकन दिया गया है।
|
आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम 2025 अवलोकन
|
परीक्षा संचालन संस्था
|
रेलवे भर्ती बोर्ड
|
पोस्ट
|
NTPC
|
चयन प्रक्रिया
|
सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीएटी, डीवी, और मेडिकल परीक्षा
|
कुल सवाल
|
सीबीटी 1: 120
सीबीटी 2: 120
|
अवधि
|
90 मिनट
आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम 2025: पीडीएफ
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों को कवर करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए लिंक से आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम 2025 पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के लिए नीचे सीधा लिंक प्राप्त करें
|
आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम 2025 पीडीएफ
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और 2 पाठ्यक्रम 2025
दोनों चरणों सीबीटी 1 और 2 का पाठ्यक्रम समान है लेकिन परीक्षा पैटर्न भिन्न है। दोनों चरणों के लिए परीक्षा पैटर्न भिन्न है। एनटीपीसी सीबीटी 1 और 2 परीक्षा के विषयवार पाठ्यक्रम के लिए तालिका देखें।
|
विषय
|
महत्वपूर्ण विषय
|
गणित
|
संख्या प्रणाली
दशमलव
भिन्न
एलसीएम और एचसीएफ
अनुपात और अनुपात
प्रतिशत
क्षेत्रमिति
समय और कार्य
गति, समय और दूरी
साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज
लाभ और हानि
प्राथमिक बीजगणित
ज्यामिति और
त्रिकोणमिति
प्राथमिक सांख्यिकी, आदि
|
सामान्य बुद्धि एवं तर्क
|
संख्या और एनटीपीचैबिटिकल श्रृंखला का समापन
कोडिंग और डिकोडिंग
गणितीय संक्रियाएँ
समानताएं और भेद
रिश्ते
विश्लेषणात्मक
तर्क
न्यायवाक्य
जुम्बलिंग
वेन डायग्राम
पहेली
डेटा पर्याप्तता
कथन- निष्कर्ष
वक्तव्य- कार्यवाही के तरीके
निर्णय लेना
एमएपीएस
ग्राफ़ आदि की व्याख्या
|
सामान्य जागरूकता
|
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ
खेल
भारत की कला और संस्कृति
भारतीय साहित्य
भारत के स्मारक और स्थान
सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10वीं सीबीएसई तक)
भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम
भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल
भारतीय राजनीति एवं शासन- संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था
सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी
भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित विकास
संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन
भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे
कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें
सामान्य संक्षिप्ताक्षर
भारत में परिवहन प्रणालियाँ
भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ
प्रमुख सरकारी कार्यक्रम
भारत की वनस्पति और जीव
भारत के महत्वपूर्ण सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, आदि
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और 2 परीक्षा पैटर्न 2025
प्रश्न प्रारूप, अनुभागों की संख्या और अन्य परीक्षा आवश्यकताओं का अंदाजा लगाने के लिए उम्मीदवारों को आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न 2024 से परिचित होना चाहिए। नीचे साझा किए गए आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम 2024 का वेटेज देखें
- आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में बहुविकल्पीय उत्तरों वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं।
- सीबीटी 1 और 2 में क्रमशः 120 अंकों के लिए कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं
- सीबीटी 1 और 2 के लिए परीक्षा अवधि क्रमशः 90 मिनट होगी।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
|
एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा पैटर्न
|
परीक्षा अवधि (मिनट में)
|
सामान्य जागरूकता
|
मैथ्स
|
सामान्य बुद्धि एवं तर्क
|
प्रश्नों की कुल संख्या
|
90
|
40
|
30
|
30
|
100
|
एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा पैटर्न
|
परीक्षा अवधि (मिनट में)
|
सामान्य जागरूकता
|
अंक शास्त्र
|
सामान्य बुद्धि एवं तर्क
|
प्रश्नों की कुल संख्या
|
90
|
50
|
35
|
35
|
120
आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम को कैसे कवर करें?
आरआरबी एनटीपीसी 2024 परीक्षा देश की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। हर साल कई अभ्यर्थी इस सीबीटी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही मेरिट सूची में आ पाते हैं। इसलिए, उम्मीदवारों को केवल महत्वपूर्ण अध्यायों और विषयों की तैयारी के लिए नवीनतम आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। यहां आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2024 परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी की रणनीति दी गई है।
- महत्वपूर्ण विषयों की पहचान करने और पर्याप्त तैयारी के लिए परीक्षा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2024 के लिए आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की समीक्षा करें।
- सभी बुनियादी विषयों और उन्नत अध्यायों की मूल बातें सीखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें और संसाधन चुनें।
- ट्रेंडिंग टॉपिक्स और कठिनाई स्तर को जानने और कमजोर क्षेत्रों में सुधार करने के लिए मॉक टेस्ट और आरआरबी एनटीपीसी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का प्रयास करें।
- सभी महत्वपूर्ण विषयों के लिए संक्षिप्त नोट्स तैयार करें और परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें बार-बार संशोधित करें।
