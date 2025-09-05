TET VS CTET : टीचर बनने के लिए कौन सी डिग्री बेस्ट है, यहां जानें दोनो में अंतर

TET VS CTET: अगर आप भारत में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो CTET और TET दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ये दोनों परीक्षाएं यह जांचती हैं कि आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस लेख में, हम CTET और TET के बीच के मुख्य अंतरों और समानताओं को आसान तरीके से समझाएंगे।
CTET क्या है: इसका पूरा नाम और मतलब
CTET का पूरा नाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) आयोजित करता है। यह उन Candidates के लिए एक जरूरी परीक्षा है, जो केंद्र सरकार के स्कूलों जैसे कि केंद्रीय विद्यालय (KV), नवोदय विद्यालय (NVS) और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। यह परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। CTET का सर्टिफिकेट जीवन भर के लिए मान्य होता है। केंद्र सरकार के स्कूलों और कुछ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए यह जरूरी है।
TET क्या है: इसका पूरा नाम और मतलब
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) राज्य स्तर पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया जाता है। UPTET, MAHA TET, REET, बिहार STET, PSTET, MP TET, KTET, TNTET जैसी परीक्षाएं इसी कैटेगरी में आती हैं।
TET परीक्षा पास करने के बाद, Candidates केवल संबंधित राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में पढ़ाने के योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए, UPTET पास करने वाले कोई Candidate उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं, लेकिन वे KVS या NVS जैसे केंद्रीय स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते।
सीटीईटी बनाम टीईटी: परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं
सीटीईटी राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है, जबकि विभिन्न टीईटी परीक्षाएँ अलग-अलग राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा आयोजित की जाती हैं। यहाँ सीटीईटी और प्रमुख राज्य स्तरीय टीईटी के संचालन निकायों की विस्तृत तुलना दी गई है।
|
परीक्षा का नाम
|
परीक्षा स्तर
|
संचालन निकाय
|
सीटीईटी
|
राष्ट्रीय
|
सीबीएसई
|
यूपीटीईटी
|
राज्य
|
उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (UPBEB)
|
बीएसटीईटी
|
राज्य
|
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी)
|
महा टेट
|
राज्य
|
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE)
|
ओटीईटी
|
राज्य
|
बीएसई ओडिशा
|
टीएनटीईटी
|
राज्य
|
शिक्षक भर्ती बोर्ड, तमिलनाडु
|
एचपीटीईटी
|
राज्य
|
एचपीबीओएसई
|
सीजी टीईटी
|
राज्य
|
सीजी व्यापम (सीपीईबी)
|
ओएसटीईटी
|
राज्य
|
बीएसई ओडिशा
|
एमटीईटी
|
राज्य
|
शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण निदेशालय, मेघालय
|
एमपी टीईटी
|
राज्य
|
एमपी व्यापम (एमपीपीईबी)
|
कार्टेट
|
राज्य
|
कर्नाटक राज्य शिक्षा बोर्ड
|
रीत
|
राज्य
|
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (आरबीएसई)
|
केटीईटी
|
राज्य
|
केरल परीक्षा भवन
|
डब्ल्यूबीटीईटी
|
राज्य
|
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (WBBPE)
|
एपीटीईटी
|
राज्य
|
स्कूल शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश
|
टी-टेट
|
राज्य
|
शिक्षक भर्ती बोर्ड, त्रिपुरा
|
टीएसटीईटी
|
राज्य
|
स्कूल शिक्षा विभाग, तेलंगाना
|
बीटीईटी
|
राज्य
|
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी)
|
पीएसटीईटी
|
राज्य
|
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB)
|
एचटीईटी
|
राज्य
|
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH)
|
यूटीईटी
|
राज्य
|
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड (UBSE)
CTET और TET के परीक्षा पैटर्न में अंतर
CTET और राज्य TET परीक्षाओं का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ाने के इच्छुक Candidates के लिए दो पेपर होते हैं।
|
विवरण
|
सीटीईटी
|
टीईटी
|
पूर्ण प्रपत्र
|
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
|
शिक्षक पात्रता परीक्षा
|
संचालन प्राधिकरण
|
सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड)
|
राज्य शिक्षा बोर्ड
|
दायरा
|
केंद्र सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों
|
राज्य सरकार और निजी स्कूल
|
आवृत्ति
|
वर्ष में दो बार
|
भिन्न-भिन्न (वर्ष में एक या दो बार)
|
वैधता
|
जीवनभर
|
आजीवन या सीमित (राज्य पर निर्भर करता है)
|
भाषा माध्यम
|
हिंदी और अंग्रेजी
|
क्षेत्रीय भाषाएँ + हिंदी/अंग्रेजी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया फैसला
हाल ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि टीचर बनने के इच्छुक उम्मीदवार और नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए टीईटी देना अनिवार्य है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation