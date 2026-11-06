UP Lekhpal Syllabus 2026: डाउनलोड करें नया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस PDF

UP Lekhpal Syllabus और Exam Pattern 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा राजस्व लेखपाल (Revenue Lekhpal) भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। आयोग ने इस परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव किए हैं। इसलिए उम्मीदवारों को तैयारी शुरू करने से पहले नए परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। इस लेख में आप यूपी लेखपाल परीक्षा का पैटर्न, किस विषय से कितने सवाल आएंगे और पूरा सिलेबस आसान भाषा में जान सकते हैं। UP Lekhpal Syllabus और Exam Pattern 2026 हाइलाइट्स उम्मीदवार नीचे दी तालिका में यूपी लेखपाल सिलेबस और परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission) पद का नाम राजस्व लेखपाल परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन (OMR शीट) प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय (MCQ) आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

UP Lekhpal Exam Pattern 2026 (नया परीक्षा पैटर्न) लेखपाल की लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पेपर 100 अंकों का होगा और इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर ¼ अंक काटा जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन होगी और उम्मीदवारों को OMR शीट पर अपने उत्तर देने होंगे। इस परीक्षा को पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। UP Lekhpal Part-Wise Marks Distribution 2026 यूपी लेखपाल परीक्षा में अलग-अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी विषयों के अंक अभ्यर्थी नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं। पार्ट विषय प्रश्न अंक पार्ट 1 सामान्य हिंदी 10 10 पार्ट 1 डेटा इंटरप्रिटेशन 10 10 पार्ट 1 भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन 5 5 पार्ट 1 भारतीय राजव्यवस्था और संविधान 5 5 पार्ट 1 भारत और विश्व का भूगोल 5 5 पार्ट 1 भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास 5 5 पार्ट 1 ग्रामीण समाज और विकास 5 5 पार्ट 1 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं 5 5 पार्ट 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी 5 5 पार्ट 1 पर्यावरण और आपदा प्रबंधन 10 10 पार्ट 2 कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी 15 15 पार्ट 3 उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी 20 20 कुल 100 100

पार्ट के अनुसार कुल अंक भाग 1 – 65 अंक

भाग 2 – 15 अंक

भाग 3 – 20 अंक उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से सबसे ज्यादा 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को इस विषय पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। UP Lekhpal Qualifying Marks और Category Wise Cut Off यूपी लेखपाल परीक्षा में सामान्य वर्ग (General), EWS, OBC, SC और ST वर्ग के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स की जानकारी यहां उपलब्ध नहीं है। उम्मीदवारों को पासिंग मार्क्स और कटऑफ से जुड़ी नई जानकारी के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। UP Lekhpal Syllabus 2026: विषय के अनुसार विस्तृत सिलेबस यूपी लेखपाल परीक्षा में हिंदी, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों को सभी विषयों की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। नीचे सभी विषयों का सिलेबस आसान भाषा में दिया गया है। 1. सामान्य हिंदी (General Hindi) इस विषय में उम्मीदवारों से हिंदी व्याकरण और भाषा से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

पत्र, सूचना, कार्यालय आदेश और नोटिस।

सरकारी, व्यक्तिगत और व्यावसायिक पत्र।

हिंदी वर्णमाला और शब्दों की जानकारी।

स्वर, व्यंजन और मात्राएं।

शब्दों का निर्माण।

संधि और संधि विच्छेद।

समास, उपसर्ग और प्रत्यय।

तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।

पर्यायवाची और विलोम शब्द।

अनेकार्थी शब्द।

अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।

समान सुनाई देने वाले अलग-अलग अर्थ के शब्द।

शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि।

लिंग, वचन, पुरुष और काल।

वाक्य रचना और वाक्य सुधार।

सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य।

विराम चिह्न।

मुहावरे और लोकोक्तियां। 2. डेटा इंटरप्रिटेशन (Data Interpretation) इस विषय में उम्मीदवारों की आंकड़ों को समझने और उनका सही अर्थ निकालने की क्षमता जांची जाएगी। आंकड़ों को समझना।

आंकड़ों का विश्लेषण करना।

ग्राफ और चार्ट पढ़ना।

टेबल से जानकारी निकालना।

दिए गए आंकड़ों के आधार पर सही निष्कर्ष निकालना।

3. भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन इस विषय में भारत के इतिहास और आजादी की लड़ाई से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का सामाजिक इतिहास।

भारत का सांस्कृतिक इतिहास।

भारत का आर्थिक और राजनीतिक इतिहास।

भारत की आजादी की लड़ाई।

राष्ट्रीय आंदोलन का विकास।

देश में राष्ट्रवाद का उदय।

स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं।

भारत की आजादी से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। 4. भारतीय राजव्यवस्था और संविधान इस विषय में भारतीय संविधान, सरकार और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था।

भारतीय संविधान का विकास।

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं।

सरकार की व्यवस्था और प्रशासन।

भारतीय शासन प्रणाली।

पंचायती राज व्यवस्था।

स्थानीय स्वशासन।

सरकारी नीतियां और योजनाएं।

सामुदायिक विकास। 5. भारत और विश्व का भूगोल इस विषय में भारत और दुनिया के भूगोल से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

भारत का भौतिक भूगोल।

सामाजिक और आर्थिक भूगोल।

कृषि और बागवानी।

वन और पशुपालन।

जनसंख्या और शहरीकरण।

स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव।

प्राकृतिक संसाधन।

भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं।

विश्व भूगोल की सामान्य जानकारी। 6. भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास इस विषय में भारत की अर्थव्यवस्था, विकास और सरकारी योजनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में आर्थिक योजना।

आर्थिक योजनाओं के उद्देश्य और उपलब्धियां।

नीति आयोग की भूमिका।

सतत विकास लक्ष्य (SDGs)।

सरकारी बजट और वित्तीय व्यवस्था।

कृषि और उद्योगों का विकास।

भारत में व्यापार और वाणिज्य।

आजादी के बाद भूमि सुधार।

वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव।

औद्योगिक नीतियों में बदलाव।

उद्योगों का विकास।

बुनियादी सुविधाओं का विकास।

बिजली, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे और रेलवे। 7. ग्रामीण समाज और विकास इस विषय में गांवों के विकास, ग्रामीण जीवन और सरकारी योजनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

भारत में ग्रामीण विकास।

ग्रामीण विकास की योजनाएं।

ग्रामीण योजनाओं का प्रबंधन।

ग्रामीण विकास से जुड़े शोध।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं।

गांवों का सामाजिक विकास।

ग्रामीण विकास और भूमि सुधार।

केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास योजनाएं।

उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विकास योजनाएं। 8. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं इस विषय में देश और दुनिया में होने वाली नई घटनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स।

अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर्स।

सरकार के महत्वपूर्ण फैसले।

देश और दुनिया की प्रमुख घटनाएं।

अलग-अलग क्षेत्रों में होने वाले नए विकास। 9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology) इस विषय में विज्ञान और नई तकनीक से जुड़ी सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। भारत की विज्ञान और तकनीक नीति।

दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग।

देश के विकास में विज्ञान और तकनीक की भूमिका।

तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा।

भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां।

स्वदेशी तकनीक का विकास।

नई तकनीक और आविष्कार।

अंतरिक्ष तकनीक।

रक्षा तकनीक।

ऊर्जा के स्रोत।

नैनो टेक्नोलॉजी।

माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)।

डिजिटल अधिकार।

10. पर्यावरण और आपदा प्रबंधन इस विषय में पर्यावरण की सुरक्षा, वन्यजीव और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण।

पारिस्थितिकी तंत्र।

वन्यजीवों का संरक्षण।

जैव विविधता।

पर्यावरण प्रदूषण।

पर्यावरण का नुकसान।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)।

जलवायु परिवर्तन।

भारत में आपदा प्रबंधन।

आपदा से बचाव और सुरक्षा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)।

आपदा प्रबंधन से जुड़ी अन्य संस्थाएं।

दुनिया में आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयास। 11. कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी (Computer and Information Technology) इस विषय में कंप्यूटर, इंटरनेट और नई तकनीक से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का इतिहास और परिचय।

कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।

इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब (WWW)।

कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।

इनपुट और आउटपुट डिवाइस।

IP एड्रेस और IT गैजेट्स।

ईमेल आईडी बनाना और ईमेल का उपयोग।

प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल चलाना।

MS Word और वर्ड प्रोसेसिंग।

MS Excel और स्प्रेडशीट।

ऑपरेटिंग सिस्टम।

सोशल नेटवर्किंग।

ई-गवर्नेंस।

डिजिटल पेमेंट और वित्तीय सेवाएं।

साइबर सुरक्षा।

कंप्यूटर की नई तकनीक।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)।

बिग डेटा प्रोसेसिंग।

डीप लर्निंग।

मशीन लर्निंग।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)।

सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां।