IGNOU Hall Ticket December 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉल टिकट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दिसंबर सत्र की परीक्षा में शामिल होने वाले UG, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हॉल टिकट में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, विषय कोड और परीक्षा से जुड़ी अन्य ज़रूरी जानकारी होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए।

IGNOU December 2026 TEE हाइलाइट्स

अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) परीक्षा से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।