IGNOU Hall Ticket December 2026: ignou.samarth.edu.in से डाउनलोड करें TEE एडमिट कार्ड
IGNOU Hall Ticket December 2026: अभ्यर्थी IGNOU के आधिकारिक पोर्टल ignou.samarth.edu.in पर जाकर अपना दिसंबर 2026 TEE हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पोर्टल पर लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी।
IGNOU Hall Ticket December 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉल टिकट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दिसंबर सत्र की परीक्षा में शामिल होने वाले UG, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हॉल टिकट में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, विषय कोड और परीक्षा से जुड़ी अन्य ज़रूरी जानकारी होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए।
IGNOU December 2026 TEE हाइलाइट्स
अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) परीक्षा से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।
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विश्वविद्यालय
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
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परीक्षा का नाम
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दिसंबर TEE 2026
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परीक्षा का प्रकार
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टर्म एंड एग्जामिनेशन
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कोर्स
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UG, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट
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परीक्षा माध्यम
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ODL और Online
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डेट शीट
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संशोधित अस्थायी डेट शीट
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डेट शीट जारी होने की तिथि
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2 नवंबर 2026
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परीक्षा शुरू
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25 नवंबर 2026
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परीक्षा की अंतिम तिथि
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14 जनवरी 2027
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आधिकारिक वेबसाइट
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ignou.ac.in
IGNOU Hall Ticket December 2026 Link
IGNOU December 2026 Revised Tentative Date Sheet
IGNOU Hall Ticket December 2026 कैसे डाउनलोड करें?
विद्यार्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
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IGNOU के आधिकारिक पोर्टल (www.ignou.ac.in) को ओपन करें।
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होमपेज पर मौजूद 'Announcements' या 'Examination' टैब पर जाएं।
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'December 2026 TEE Hall Ticket' से संबंधित एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।
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यदि आपको समर्थ (Samarth) पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाता है, तो वहां साइन इन करें।
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आवश्यक क्रेडेंशियल्स दर्ज करके लॉगिन दर्ज करें।
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'Examination Services' या 'Hall Ticket' सेक्शन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड में सभी दर्ज जानकारियों का अच्छी तरह मिलान कर लें।
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अंत में हॉल टिकट PDF फाइल सेव करें और परीक्षा के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
IGNOU December 2026 TEE परीक्षा का शेड्यूल
विश्वविद्यालय की ओर से 2 नवंबर 2026 को दिसंबर TEE की संशोधित अस्थायी डेट शीट जारी की गई है। इसके अनुसार परीक्षाएं 25 नवंबर 2026 से शुरू होकर 14 जनवरी 2027 तक चलेंगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
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परीक्षा सत्र
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समय
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सुबह की पाली
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10:00 AM से 1:00 PM
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शाम की पाली
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2:00 PM से 5:00 PM
प्रत्येक विषय की परीक्षा अवधि संबंधित प्रश्नपत्र में दी जाएगी।
परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान
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परीक्षा केंद्र का पता पहले ही चेक कर लें।
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एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ लेकर जाएं।
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IGNOU का वैध स्टूडेंट आईडी कार्ड साथ रखें।
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हॉल टिकट पर दिए गए विषय कोड और परीक्षा की तिथि देख लें।
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परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें।
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एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.