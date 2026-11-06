MSDU Result 2026 OUT: महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक
Maharaja Suhel Dev University (MSDU) Result 2026 OUT: छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट msduexam.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एमएसडीयू रिजल्ट देखने का़ डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
Maharaja Suhel Dev University (MSDU) Result 2026 OUT: महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय (MSDU), आजमगढ़ के विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट से जुड़ी खबर, विश्वविद्यालय के UG और PG पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा परिणाम आधिकारिक पोर्टल msdu.ac.in पर उपलब्ध हैं। छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद विद्यार्थी अपनी मार्कशीट में दिए गए नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक अन्य जानकारी जरूर चेक कर लें।
MSDU Result 2026 Download Link
महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी (MSDU), आजमगढ़ ने विभिन्न ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स के रेगुलर और बैक पेपर परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी विश्वविद्यालय के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपना रोल नंबर एवं आवश्यक विवरण दर्ज करके मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
यहां क्लिक करें- MSDU Result 2026 Link
MSDU Result 2026 कैसे चेक करें?
विद्यार्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना MSDU रिजल्ट 2026 देख सकते हैं।
-
सबसे पहले MSDU के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल msduexam.co.in पर जाएं।
-
अब परीक्षा का वर्ष (Year) चुनें।
-
इसके बाद Exam और Course Name का चयन करें।
-
अपना Semester चुनें।
-
अब अपना Roll Number दर्ज करें।
-
पिता या माता का नाम दर्ज करें।
-
Search Result पर क्लिक करें।
-
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके सेव रख लें।
Maharaja Suhel Dev University Result: मार्कशीट पर क्या-क्या विवरण होंगे?
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय (MSDU), आजमगढ़ की मार्कशीट में विद्यार्थियों की परीक्षा और अंकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित विवरण चेक कर सकते हैं।
-
विद्यार्थी का नाम
-
रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर
-
माता-पिता का नाम
-
विश्वविद्यालय एवं कॉलेज का नाम
-
कोर्स का नाम (BA, BSc, BCom, MA आदि)
-
सेमेस्टर या वर्ष
-
विषयों के नाम
-
विषयवार प्राप्त अंक
-
थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंक
-
कुल प्राप्त अंक
-
ग्रेड और ग्रेड पॉइंट
-
SGPA / CGPA (जहां लागू हो)
-
परीक्षा रिजल्ट स्टेटस (Pass / Fail / Absent)
-
परीक्षा सत्र और वर्ष
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.