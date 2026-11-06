HPRCA TGT Arts Revised Result 2026 जारी, यहां से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF
HPRCA TGT Arts Revised Final Result 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने TGT (आर्ट्स) ट्रेनी पदों का संशोधित रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। पोस्ट कोड 25001 के तहत लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
HPRCA TGT Arts Revised Final Result 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर ने TGT Arts (As Trainee) भर्ती का संशोधित फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। पोस्ट कोड 25001 के तहत कुल 425 पदों के लिए जारी संशोधित परिणाम में 414 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
HPRCA TGT Result 2026 PDF Link
HPRCA TGT Arts Revised Result 2026 क्यों जारी किया गया?
आयोग ने यह संशोधित परिणाम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के निर्देशों के बाद जारी किया है। इससे पहले TGT Arts पोस्ट कोड 25001 का फाइनल रिजल्ट 10 जून 2026 को घोषित किया गया था। अब आयोग ने पुराने परिणाम को संशोधित करते हुए नया फाइनल रिजल्ट जारी किया है। उम्मीदवार पुराने रिजल्ट के बजाय 5 नवंबर 2026 को जारी नई मेरिट लिस्ट PDF में अपना नाम और रोल नंबर चेक करें।
HPRCA TGT Arts Revised Result 2026 हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी तालिका में रिजल्ट से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।
|
आयोग का नाम
|
HPRCA, हमीरपुर
|
पद का नाम
|
TGT Arts (As Trainee)
|
पोस्ट कोड
|
25001
|
कुल पद
|
425
|
सफल उम्मीदवार
|
414
|
पुराना रिजल्ट
|
10 जून 2026
|
संशोधित रिजल्ट
|
5 नवंबर 2026
|
रिजल्ट का माध्यम
|
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
hprca.hp.gov.in
HPRCA TGT Arts Revised Result 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना संशोधित रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले HPRCA की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं।
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वेबसाइट के Results या What's New सेक्शन को खोलें।
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TGT (Arts) (As Trainee) Post Code 25001 Revised Final Result के लिंक पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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अब PDF में Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें।
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अपना रिजल्ट चेक करने के बाद PDF डाउनलोड करके सेव रख लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.