[OUT] UP Special TET Answer Key 2026: यूपी स्पेशल टीईटी आंसर की upessc.up.gov.in पर जारी, 100 रुपये शुल्क देकर 12 नवंबर तक दर्ज करें आपत्ति

UP Special TET Answer Key 2026 OUT: उत्तर प्रदेश स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP Special TET) 2026 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने 5 नवंबर 2026 को परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस भी जारी किया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर मास्टर सेट की उत्तर कुंजी देख सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यूपी स्पेशल टीईटी 2026 में पेपर 1 के लिए 58,535 और पेपर 2 के लिए 48,194 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से पेपर 1 में 50,666 (86.6%) और पेपर 2 में 43,015 (89.25%) अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दोनों पेपर मिलाकर कुल 93,681 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। UP Special TET Answer Key 2026: महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा का नाम: UP Special TET 2026

परीक्षा तिथि: 3 नवंबर 2026

यूपी स्पेशल टीईटी आंसर की जारी होने की तिथि: 5 नवंबर 2026

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि: 12 नवंबर 2026

अंतिम समय: रात 11:59 बजे

आपत्ति शुल्क: 100 रुपये प्रति आपत्ति

आपत्ति का माध्यम: ऑनलाइन

UP Special TET Answer Key 2026 Download Link उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने UP Special TET 2026 के पेपर 1 और पेपर 2 की प्रोविजनल आंसर की 5 नवंबर 2026 को अपलोड कर दी है। आंसर की से संबंधित आपत्ति पोर्टल का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी नीचे दिए लिंक की मदद से आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहां क्लिक करें- UP Special TET Answer Key 2026 Download Link UP Special TET Question Paper 2026: यूपी स्पेशल टीईटी पेपर 1 और पेपर 2 PDF डाउनलोड करें UP Special TET Objection Last Date: 12 नवंबर तक दर्ज करें आपत्ति आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर में गलती लगती है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी रात 11:59 बजे तक अपनी आपत्ति सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपत्ति दर्ज करने की विंडो बंद हो जाएगी।