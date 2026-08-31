Uttarakhand B.Ed Final Answer Key 2026 Out: उत्तराखंड बीएड फाइनल आंसर-की जारी, Direct Link से ऐसे करें Download
सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी (एसएसजेयू), अल्मोड़ा द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड (B.Ed) और एमएड (M.Ed) एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आंसर-की ऑफिशियल पोर्टल ukentrance.samarth.edu.in पर जारी कर दी गई है। यहां से डायरेक्ट लिंक पाएं।
UK B.Ed Answer Key 2026 PDF: सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी (एसएसजेयू), अल्मोड़ा द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड (B.Ed) और एमएड (M.Ed) एंट्रेंस एग्जाम 2026 में शामिल हुए सभी छात्रों की फाइनल आंसर-की ऑफिशियल तौर से जारी कर दी गई है।
उत्तराखंड राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड (B.Ed) और M.Ed के 16 अगस्त को हुए इस एग्जाम की फाइनल आंसर-की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और संबंधित पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। छात्र अपने आंसर को चेक करने के लिए और रिजल्ट से पहले अपने एक्सेपक्टेड मार्क्स को जानने के लिए जारी हुई आंसर-की से अपने आंसर को मिलाएं। साथ ही, छात्रों के प्राप्तांकों और रैंक लिस्ट से जुड़ा रिजल्ट भी जल्द जारी कर दिया जाएगा।
Uttarakhand BEd/MEd Answer Key 2026 PDF Link
विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, बीएड/एमएड एट्रेंस एग्जाम 2026 के आंसर-की ukentrance.samarth.edu.in पर अपलोड कर दी गई है। छात्र आसानी से दोनों कोर्स की आंसर-की PDF को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करें। ।
|
Uttarakhand BEd Answer Key PDF Link
|
Uttarakhand MEd Answer Key PDF Link
यह एग्जाम 2026-28 सेशन के लिए बीएड और एमएड कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित कि गई थी। इसमें एसएसजे यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े सरकारी, एडेड और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन शामिल हैं।
Uttarakhand B.Ed/M.Ed Entrance Exam 2026 Schedule
एंट्रेंस एग्जाम और रिजल्ट प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
डेट्स
|
आयोजित एग्जाम
|
Uttarakhand State Combined B.Ed / M.Ed Entrance Exam 2026
|
फाइनल आंसर-की
|
जारी
|
एक्सपेक्टेड रिजल्ट
|
जल्द घोषित होने की उम्मीद
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
आगे का स्टेप
|
मेरिट लिस्ट, रैंक कार्ड डाउनलोड और काउंसलिंग प्रक्रिया
Uttarakhand B.Ed Entrance Exam 2026: फाइनल आंसर-की और स्कोर कैसे चेक करें?
- छात्र ऑफिशियल प्रवेश पोर्टल ukentrance.samarth.edu.in या ssju.ac.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए ‘B.Ed / M.Ed Final Answer Key 2026’ लिंक को चुनें।
- फिर, सब्जेक्ट-वाइज आंसर-की सेट (Set A, B, C, D) डाउनलोड हो जाएगा।
- रिजल्ट लिंक एक्टिव होने पर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि को फिल करके स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।
Uttarakhand BEd Answer Key 2026: रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया
छात्र ऑफिशियल वेबसाइट से संबंधित PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किए जाएंगे। छात्र अपने रोल नंबर या लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके स्कोरकार्ड को देख सकते हैं।
यहां भी पढ़े: CBSE Class 12th Compartment Marks Verification 2026: कब और कैसे करें Re-evaluation के लिए रजिस्ट्रेशन? जानें फीस और पूरा शेड्यूल
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.