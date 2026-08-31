Uttarakhand B.Ed Final Answer Key 2026 Out: उत्तराखंड बीएड फाइनल आंसर-की जारी, Direct Link से ऐसे करें Download

UK B.Ed Answer Key 2026 PDF: सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी (एसएसजेयू), अल्मोड़ा द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड (B.Ed) और एमएड (M.Ed) एंट्रेंस एग्जाम 2026 में शामिल हुए सभी छात्रों की फाइनल आंसर-की ऑफिशियल तौर से जारी कर दी गई है।

उत्तराखंड राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड (B.Ed) और M.Ed के 16 अगस्त को हुए इस एग्जाम की फाइनल आंसर-की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और संबंधित पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। छात्र अपने आंसर को चेक करने के लिए और रिजल्ट से पहले अपने एक्सेपक्टेड मार्क्स को जानने के लिए जारी हुई आंसर-की से अपने आंसर को मिलाएं। साथ ही, छात्रों के प्राप्तांकों और रैंक लिस्ट से जुड़ा रिजल्ट भी जल्द जारी कर दिया जाएगा।

Uttarakhand BEd/MEd Answer Key 2026 PDF Link

विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, बीएड/एमएड एट्रेंस एग्जाम 2026 के आंसर-की ukentrance.samarth.edu.in पर अपलोड कर दी गई है। छात्र आसानी से दोनों कोर्स की आंसर-की PDF को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करें। ।