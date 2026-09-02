Uttarakhand School Closed, Red Alert: देहरादून समेत 10 जिलों के स्कूल आज रहेंगे बंद, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

Uttarakhand Weather Alert, School Closed: उत्तराखंड में मानसून के विकराल रूप को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी के बाद राज्य प्रशासन ओर भी ज्यादा सतर्क हो गया है। छोटे बच्चों और कॉलेज के छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड शासन तथा संबंधित जिला अधिकारियों (DM) ने राज्य के 10 प्रमुख जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, प्राइवेट स्कूलों और आंगनबाड़ी सेंटर्स में 2 सितंबर 2026 से लेकर कुछ दिनों तक के लिए छुट्टी जारी कर दी है। Weather Update Uttarakhand: पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन (Landslides) और नदियों के पानी का लेवल खतरे के निशान के पास पहुंचने की आशंका बनी हुई है, जिसके लिए यह बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। उत्तराखंड मौसम और स्कूल छुट्टी से जुड़ी मुख्य हाइलाइट्स

इवेंट डिटेल्स अलर्ट की स्थिति रेड अलर्ट (Red Alert-अत्यधिक भारी बारिश) प्रभावित डेट (Date of Holiday) 2 सितंबर 2026 बंद रहने वाली क्लासेस कक्षा 1 से 12वीं तक (सभी बोर्ड), कॉलेज और आंगनबाड़ी सेंटर स्कूलों का प्रकार सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान कुल प्रभावित जिले 10 जिले मुख्य नदियां गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना और कोसी हेल्पलाइन नंबर आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम: 1070 / 0135-2710334 किन 10 जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश जारी? प्रशासन द्वारा जारी ऑफिशियल आदेशों के अनुसार, जिन 10 जिलों के सभी शिक्षण संस्थानों को सुरक्षा के कारण बंद करने का निर्देश दिया गया हैं। यहां से जानें कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल, देखें लिस्ट। देहरादून (Dehradun)

टिहरी गढ़वाल (Tehri Garhwal)

उत्तरकाशी (Uttarkashi)

बागेश्वर (Bageshwar)

पिथौरागढ़ (Pithoragarh)

चंपावत (Champawat)

नैनीताल (Nainital)

अल्मोड़ा (Almora)

पौड़ी गढ़वाल (Pauri Garhwal)

चमोली (Chamoli)