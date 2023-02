Air India-Boeing Deal: एअर इंडिया-बोइंग लैंडमार्क डील, 220 विमान खरीद को मंजूरी, जानें बोइंग के बारें में

Air India-Boeing Deal: एअर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ विमान खरीद की एक लैंडमार्क डील की है. यह डील $34 बिलियन की है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस डील को ऐतिहासिक समझौता करार दिया है.

एअर इंडिया, बोइंग से 220 विमान खरीदेगी यह डील दोनों देशों के बीच ऐसे समय में हुई है जब विश्वभर में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है. इस डील से पहले एअर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस से 250 विमान के खरीद की डील की थी.

.@airindiain is #ReadyForMore! Congratulations on your selection of 190 737 MAXs, including 737-8 and 737-10, 20 787-9 #Dreamliner(s), and 10 777-9s.



With options for 70 more Boeing jets, you are well on your way. ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/UIfYU1tB6m