WPL 2023: विमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी, जानिए कब होगा शुरू और कहां खेला जायेगा फाइनल?

Womens Premier League 2023: पहला महिला प्रीमियर लीग (WPL) 4 मार्च से मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक ब्लॉकबस्टर मुकाबले के साथ शुरू होगा.

एलिमिनेटर 24 मार्च को डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि फाइनल 26 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा. विमेन्स प्रीमियर लीग में पांच टीमें है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्ज और मुंबई इंडियंस शामिल है.

पहले सीज़न में विमेंस प्रीमियर लीग में कुल 20 लीग मैच और 2 प्लेऑफ़ मैच खेले जायेंगे जिनका आयोजन 23 दिनों की अवधि के बीच किया जायेगा. जिसमे 4 डबल हेडर होंगे, डबल हेडर डे का पहला मैच 3:30 अपराह्न शुरू होगा जबकि शाम के सभी मैच साढ़े सात बजे शुरू होंगे.

🗓️ Mark Your Calendars



Get Ready to support your favourite teams 👏 👏



The schedule for the inaugural edition of Women's Premier League is here 🔽 #WPL pic.twitter.com/O1HHvRUh0k