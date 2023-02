WPL Auction: यहाँ देखें विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाडियों की लिस्ट

WPL Auction 2023: पहले विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी मुंबई के JIO कन्वेंशन सेंटर में चल रही है. जिसमें भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 3.40 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ख़रीदा.

वही भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने 1.80 करोड़ में ख़रीदा. ऑस्ट्रलियाई ऑलराउंडर एशले गार्डनर को गुजरात जायंट्स ने 3.20 करोड़ में ख़रीदा.

बता दें, महिला प्रीमियर लीग का पहला सीजन 4 से 26 मार्च, 2023 तक मुंबई में खेला जाएगा जिसमें कुल 22 मैच खेले जायेंगे. इन मैचों का आयोजन ब्रेबॉर्न स्टेडियम और डी.वाई स्टेडियम में किया जायेगा. फाइनल मुकाबला 26 मार्च को खेला जाएगा.

