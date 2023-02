WPL Auction 2023: यहाँ देखें विमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन की सभी डिटेल्स, जानें कौन है ऑक्शनर मल्लिका सागर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस साल से पहली बार विमेन्स प्रीमियर लीग (WIPL) शुरू करने जा रहा है. इस ओपनिंग सीजन के लिए आज मुंबई में देश-विदेश की महिला खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी बोली लगायेगी.

इससे पहले BCCI ने विमेंस टी20 चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन कराया था, जिसमें तीन टीमों ने भाग लिया था. विमेंस टी20 चैलेंज को ख़त्म करके BCCI ने पांच टीमों वाली विमेंस प्रीमियर लीग की घोषणा की है.

पहली बार होने वाली विमेन्स प्रीमियर लीग में होने वाले ऑक्शन का संचालन मल्लिका सागर आडवाणी (Malika Sagar Advani ) करने जा रही है. आईपीएल ऑक्शन में अब तक आपने रिचर्ड मैडले, ह्यूग एडमेड्स और चारु शर्मा को देखा होगा लेकिन अब आप मल्लिका सागर को ऑक्शन एक्शन में देखेंगे.

