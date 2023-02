ICC POTM: युवा शुभमन गिल ने जीता यह ICC अवॉर्ड, इंग्लैंड की इस खिलाड़ी ने भी रचा इतिहास

ICC Men's Player of the Month: भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे और T20 फॉर्मेट में शानादर प्रदर्शन के लिए जनवरी महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है.

जनवरी महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के अन्य दावेदारों में गिल के हमवतन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे थे, लेकिन गिल ने दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता.

Congratulations @ShubmanGill for winning the ICC Player of the Month award for January. The Indian opener has been in blazing form becoming the 5th India batter to score centuries in each of the three international formats 👏💪#TeamIndia pic.twitter.com/7qll93xxzS