Eoin Morgan retirement: इयोन मोर्गन ने क्रिकेट को कहा अलविदा, इन दो रिकॉर्ड में रहे नंबर वन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है. मॉर्गन ने 2019 में इंग्लैंड को 50 ओवर के विश्व कप में शानदार जीत दिलाई थी.

उन्होंने रिकॉर्ड 126 एकदिवसीय और 72 T20 में इंग्लैंड की कप्तानी की. दोनों प्रारूपों में कप्तान के रूप में उन्होंने 118 मैचों में इंग्लैंड को जीत दिलाई है.

🏆 ODI World Cup winner

🏆 T20 World Cup winner



🎖️ CBE for services to Cricket



Our greatest EVER white-ball captain! 🐐#ThankYouMorgs 👏 pic.twitter.com/RwiJ40DiQS