दीपिका कुमारी ने रचा इतिहास, स्वर्ण जीतकर बनीं दुनिया की नंबर वन तीरंदाज

भारत की स्टार महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में इतिहास रच दिया. विश्व कप स्टेज 3 में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा को 6-0 से जीतकर स्वर्ण पदक की अपनी हैट्रिक पूरी की. इस जीत के साथ दीपिका दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई हैं.

विश्व तीरंदाजी ने 28 जून 2021 को अपनी ताजा रैंकिंग जारी की जिसमें दीपिका को पहला स्थान मिला. दीपिका कुमारी ने दूसरी बार तीरंदाजी में यह उपलब्धि हासिल की है. दीपिका कुमारी ने साल 2012 में पहली बार तीरंदाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया था. 27 जून को दीपिका ने व्यक्तिगत और मिश्रित स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किए.

This is going to take Deepika to the number one spot in the world rankings on Monday!



🥇 🇮🇳 Deepika Kumari

🥈 🇷🇺 Elena Osipova

🥉 🇺🇸 Mackenzie Brown#ArcheryWorldCup pic.twitter.com/6yizeEndyo