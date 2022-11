Heritage site in Tamil Nadu: तमिलनाडु के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित हुआ 'अरिट्टापट्टी' विलेज, जानें इसके बारें में

Body: Heritage site in Tamil Nadu: तमिलनाडु सरकार ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत मदुरै जिले के मेलूर के पास अरिट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की। जैव विविधता विरासत स्थल 193.21 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है और यह दक्षिणी राज्य में अधिसूचित होने वाला पहला स्थल है।

सुप्रिया साहू, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कहा कि साइट की घोषणा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत की गई है।

Congratulations Madurai 🎉 Arittapatti in Madurai gets Notified by GOTN as the first Biodiversity Heritage Site in Tamil Nadu. #Arittapatti is nothing less than a biodiversity paradise with several endemic species and a historical heritage which dates back to thousands of years pic.twitter.com/4YxBQrsNmb