ब्रिक्स सदस्य देशों ने अपनी पहली रोजगार कार्य समूह बैठक में जताई बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर सहमति

Sh. Apurva Chandra, Secretary, MoLE Chaired first #BRICS Employment Working Group Meeting. The Indian delegation comprised of Smt. Anuradha Prasad, Spl. Secretary, MoLE, Sh. R.K Gupta, JS, MoLE, Sh. Ajay Tewari, JS & DGLW, MoLE & Sh. Rupesh Kumar Thakur, Director, MoLE. pic.twitter.com/a111BYvQBN

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप