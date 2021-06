ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक खेलों की करेगा मेजबानी

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के कार्यकारी बोर्ड ने 10 जून, 2021 को वर्ष, 2032 ओलंपिक की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन के नाम को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है.

कार्यकारी बोर्ड का यह निर्णय ओलंपियाड खेलों के लिए फ्यूचर होस्ट कमीशन की एक रिपोर्ट पर आधारित था, जिसने हाल के महीनों में ब्रिस्बेन, 2032 परियोजना का विस्तृत विश्लेषण किया है.

The IOC Executive Board has decided to propose Brisbane 2032 to the IOC Session as host for the Games of the XXXV Olympiad.



The decision followed a recommendation by the Future Host Commission.



The IOC Members will vote at the 138th Session in Tokyo on 21 July.#IOCEB pic.twitter.com/17nAk1Ijqv