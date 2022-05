जानें कौन हैं Captain Abhilasha Barak, जो बनीं देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर

भारतीय सेना को हाल ही में आर्मी एविएशन कार्प्स के रूप में पहली महिला अधिकारी मिली है. बता दें कैप्टन अभिलाषा बराक (Captain Abhilasha Barak) को कॉम्बैट एविएटर के तौर पर आर्मी में शामिल किया गया है. वे इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं.

भारतीय सेना के अनुसार कैप्टन अभिलाषा बराक ने ट्रैनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. कैप्टन अभिलाषा को इसके बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स (Army Aviation Corps as Combat Aviator) में शामिल किया गया है.

भारतीय सेना ने 25 मई 2022 को कैप्टन अभिलाषा बराक को सम्मानित किया. उन्हें ट्रेनिंग के बाद इसमें शामिल किया गया है. इस अवसर पर आर्मी ने ट्वीट करते हुए कहा कि युवा एविएटर्स अब कॉम्बैट एविएशन स्क्वाड्रन में अपने पंख फैला रहे हैं. उन्हें कॉम्बैट एविएटर (Combat Aviator) के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स (Army Aviation Corps) में शामिल किया गया है.

Captain Abhilasha Barak becomes the First Woman Officer to join Army Aviation Corps as Combat Aviator after successful completion of training. She has been awarded the Coveted Wings along with 36 Army Pilot: Indian Army pic.twitter.com/GH1dAlbCCw