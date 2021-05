भारत में व्यापार सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र ने कस्टम नियम, IGCR 2017 में किये बदलाव

केंद्र सरकार ने भारत में व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, IGCR 2017 में बदलाव किये हैं.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) संशोधन नियम, 2021 के माध्यम से ये बदलाव प्रस्तुत किए गए थे.

सीमा शुल्क नियम, IGCR 2017 ऐसे तरीकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिसमें कोई भी आयातक माल के घरेलू उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सामानों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क का लाभ उठा सकता है.

Enhancement of facilities under the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017



Read more ➡️ https://t.co/Sf7GQA7lgN@cbic_india @nsitharamanoffc @Anurag_Office @PIB_India @DDNewslive@airnewsalerts

(1/8)