Current Affairs Daily Hindi Quiz: 25 अप्रैल 2022

Current Affairs Daily Hindi Quiz: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. आज के करेंट अफेयर्स क्विज में विश्व मलेरिया दिवस, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, अंग्रेजी भाषा दिवस और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है.

1. विश्व मलेरिया दिवस (World Malaria Day) निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?

a. 10 जनवरी

b. 12 मार्च

c. 25 अप्रैल

d. 18 नवंबर

2. हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया?

a. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

b. गृहमंत्री अमित शाह

c. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

d. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

3. केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया?

a. रघुराम राजन

b. सुमन बेरी

c. अमर्त्य सेन

d. उर्जित पटेल

4. हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एन्जैक दिवस (Anzac Day) मनाया जाता है?

a. चीन

b. रूस

c. जापान

d. न्यूजीलैंड

5. केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) किसे नियुक्त किया गया है?

a. राहुल सचदेवा

b. मोहन अग्रवाल

c. अजय कुमार सूद

d. विशाल कुमार त्रिपाठी

6. अंग्रेजी भाषा दिवस (English Language Day) निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?

a. 10 जनवरी

b. 23 अप्रैल

c. 12 मार्च

d. 18 दिसंबर

7. विश्व मलेरिया दिवस 2022 (World Malaria Day 2022) की थीम क्या है?

a. Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives

b. Zero Malaria - Draw the Line Against Malaria

c. Zero malaria starts with me

d. End Malaria for Good

8. किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया?

a. चीन

b. तुर्की

c. जापान

d. रूस

उत्तर-

1. c. 25 अप्रैल

प्रत्येक साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है. इस दिन का मुख्य उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है. भारत में भी हज़ारों लोग प्रत्येक साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं, जिनमें से एक मलेरिया भी है. मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है. यह बीमारी संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है.

2. a. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार, नरेंद्र मोदी को ‘राष्ट्र और समाज के लिए निःस्वार्थ सेवा’ के लिए यह पुरस्कार मिला है. लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में शुरू किया गया है. लता मंगेशकर का इस साल 6 फरवरी को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था.

3. b. सुमन बेरी

केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया. सुमन बेरी 2001 से 2011 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए National Council of Applied Economic Research (NCAER) के महानिदेशक थे. वह सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली में एक वरिष्ठ विजिटिंग फेलो भी हैं. वे वाशिंगटन डीसी में वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स एशिया प्रोग्राम में ग्लोबल फेलो हैं.

4. d. न्यूजीलैंड

हर साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 25 अप्रैल को एन्जैक दिवस (Anzac Day) मनाया जाता है. वह दिन स्मरण के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है जो उन सभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को याद करता है जो युद्ध, संघर्ष और शांति अभियानों में मारे गए. यह प्रथम विश्व युद्ध का पहला सैन्य अभियान था. यह 1915 और 1916 के बीच गैलीपोली प्रायद्वीप में हुआ. इसे अक्सर ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत माना जाता है.

5. c. अजय कुमार सूद

प्रख्यात भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद को केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त किया गया है. वे प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं. उन्हें इस पद पर तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है. वे ग्राफीन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं. इसके अतिरिक्त, वह भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में भौतिकी के प्रोफेसर हैं.

6. b. 23 अप्रैल

हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है. 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया था. संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवसों का उद्देश्य बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ पूरे संगठन में सभी छह आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देना है.

7. a. Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives

विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें (Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives) है. इस साल का विश्व मलेरिया दिवस वैश्विक उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नवाचारों की तरफ ध्यान आकर्षित करेगा. मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है. यह बीमारी संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है. मादा एनोफिलीज मच्छर अपनी लार के माध्यम से प्लास्मोडियम परजीवी फैलाती हैं, जो मलेरिया का मुख्य कारण बनता है.

8. b. तुर्की

तुर्की ने सीरिया जाने वाले रूसी सैन्य और नागरिक विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है. विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू ने यह जानकारी देते हुए कहा कि रूस को उड़ान की अनुमति अप्रैल में समाप्त हो गई है. गौरतलब है कि तुर्की उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य है और रूस तथा यूक्रेन के साथ अपने निकट संबंधों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश कर रहा है. तुर्की रूस के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसने कुछ रूसी युद्धपोतों के लिए काले सागर में प्रवेश के मार्ग को बंद कर दिया था.