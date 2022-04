Current Affairs Daily Hindi Quiz: 29 अप्रैल 2022

Current Affairs Daily Hindi Quiz: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. आज के करेंट अफेयर्स क्विज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्नत भारत अभियान 2.0, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है.

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया?

a. बिहार

b. झारखंड

c. असम

d. राजस्थान

2. किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है?

a. चीन

b. रूस

c. पाकिस्तान

d. इंडोनेशिया

3. प्रत्येक वर्ष किस तारीख को World Day for Safety and Health at Work मनाया जाता है?

a. 28 अप्रैल

b. 10 जनवरी

c. 12 मार्च

d. 25 मई

4. भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं?

a. श्रीलंका

b. मालदीव

c. चीन

d. बांग्लादेश

5. उन्नत भारत अभियान 2.0 (UBA 2.0) ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक कितने साल पूरे कर लिए हैं?

a. तीन साल

b. दो साल

c. पांच साल

d. चार साल

6. निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन (वायुयान संचालन) प्रणाली ‘गगन’ का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है?

a. इंडिगो

b. स्पाइसजेट

c. विस्तारा

d. एअर इंडिया

7. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है?

a. 5.2 प्रतिशत

b. 6.2 प्रतिशत

c. 9.2 प्रतिशत

d. 8.2 प्रतिशत

8. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है?

a. चिनाब नदी

b. सिंधु नदी

c. झेलम नदी

d. रावी नदी

उत्तर-

1. c. असम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने हाल ही असम के डिब्रूगढ़ (Dibrugarh) जिले में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया. इस केंद्र का निर्माण राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट्स के संयुक्त उपक्रम ‘असम कैंसर केयर फाउंडेशन’ (Assam Cancer Care Foundation) ने किया है. डिब्रूगढ़ का यह केंद्र एसीसीएफ द्वारा विकसित किये जा रहे 17 चिकित्सा केंद्रों में शामिल है.

2. d. इंडोनेशिया

इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है. वहीं इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है. भारत अपने कुल आयात का 70 प्रतिशत पाम ऑयल इंडोनेशिया से खरीदता है. वहीं 30 प्रतिशत मलेशिया से खरीदता है.

3. a. 28 अप्रैल

प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को World Day for Safety and Health at Work मनाया जाता है. यह दिन कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है. यह एक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है. इस दिवस का उद्देश्य समस्या की भयावहता पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करना है और इस बात पर ध्यान देना है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति को बढ़ावा देने एवं बनाने से काम से संबंधित मौतों और चोटों की संख्या को कम करने में कैसे मदद मिल सकती है.

4. b. मालदीव

भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं. इस बैठक के दौरान दो समझौता ज्ञापन (MoU) प्रस्तावित किए गए थे जो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG) के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर थे. मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन का प्रस्ताव किया गया है.

5. d. चार साल

उन्नत भारत अभियान 2.0 (UBA 2.0) ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक चार साल पूरे कर लिए हैं. इस दिन साल 2018 में, UBA 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं की प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था. उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य देश की ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने के लिए छात्रों और उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) के संकायों को शामिल करना है.

6. a. इंडिगो

इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन (वायुयान संचालन) प्रणाली ‘गगन’ का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है. बता दें कि राजस्थान में किशनगढ़ हवाईअड्डे पर इसकी सफल लैंडिंग की गई. इस नेविगेशन प्रणाली को केंद्र के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है.

7. d. 8.2 प्रतिशत

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके बावजूद भारत विश्व में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी विकास दर चीन के 4.4 प्रतिशत की तुलना में लगभग दो गुनी है. IMF द्वारा वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो जनवरी 2022 के पूर्वानुमान की तुलना में क्रमश: 0.8 और 0.2 प्रतिशत कम है.

8. a. चिनाब नदी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंज़ूरी दे दी है. भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि (IWT) के तहत दोनों देश सिंधु बेसिन में छह नदियों के जल को साझा करते हैं जो भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती हैं.