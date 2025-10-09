RRB NTPC Admit Card 2025
Current Affairs Quiz 09 अक्टूबर 2025: यूनेस्को का नया निदेशक-जनरल किसे चुना गया?

By Bagesh Yadav
Oct 9, 2025, 16:51 IST

Current Affairs Quiz In Hindi 09 Oct 2025: जागरण जोश लाया है शानदार करेंट अफेयर्स क्विज, जिससे आप न केवल अपनी जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं, बल्कि तैयारी को भी नया आयाम दे सकते हैं. आइए जानते हैं 08 अक्टूबर 2025 के चुनिंदा सवाल और उनके सही जवाब.

Current Affairs Quiz 09 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़े सवाल शामिल हैं.

1. हाल ही में खालिद एल-एनानी को 2025–2029 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक-जनरल चुना गया, वह किस देश के नागरिक है? 

A) जापान 

B) अफगानिस्तान

C) क़तर 

D) मिस्र

1. D) मिस्र

मिस्र के पुरातत्वविद् और पूर्व पर्यटन एवं पुरातत्व मंत्री खालिद एल-एनानी को 2025–2029 की अवधि के लिए यूनेस्को का नया निदेशक-जनरल चुना गया है। वे संयुक्त राष्ट्र की इस सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्था के नेतृत्व में आने वाले पहले अरब होंगे, जो यूनेस्को के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एल-एनानी ने 6 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के मतदान में शानदार जीत हासिल की।\

2. साल 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया है?

A) नए दवा अणुओं का आविष्कार

B) मेटल–ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) का विकास

C) कृत्रिम जीवन (Artificial Life) का निर्माण

D) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में खोज

2. B) मेटल–ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) का विकास

साल 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुमु किटागावा (क्योटो यूनिवर्सिटी, जापान), रिचर्ड रॉब्सन (यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया) और ओमर एम. यागी (यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया, बर्कले, यूएसए) को मेटल–ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। MOFs का विकास रासायनिक संरचनाओं और गैस संग्रहण, पृथक्करण तथा कैटालिसिस जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है।

3. कौन सी राज्य सरकार “ज्ञान यज्ञ मंडप” डिजिटल लाइब्रेरी लांच करने की तैयारी में है?

A) ओडिशा

B) राजस्थान 

C) असम 

D) हिमाचल प्रदेश 

3. A) ओडिशा

हाल ही में ओडिशा सरकार पुरी में “ज्ञान यज्ञ मंडप” डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य श्री जगन्नाथ मंदिर की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। इसके माध्यम से मंदिर के दुर्लभ अभिलेख, पांडुलिपियाँ और ऐतिहासिक दस्तावेज़ दुनिया भर के श्रद्धालुओं, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ किए जाएंगे, जो इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को समझने और अध्ययन करने में मदद करेंगे।

4. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

A) नीति आयोग 

B) DRDO

C) आईआईटी दिल्ली 

D)  राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय

4. D)  राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय (RRU) ने 8 अक्टूबर 2025 को एक समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस MoU का उद्देश्य नारकोटिक्स नियंत्रण और साइबर-सक्षम मादक पदार्थ अपराधों से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण, तकनीकी विकास और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करना है। इसके तहत डार्कनेट नारकोटिक्स मार्केट्स, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेसिंग और साइबर-थ्रेट इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया?

A) गुरुग्राम, हरियाणा

B) सोनीपत, हरियाणा

C) दिल्ली सिटी सेंटर

D) फरीदाबाद, हरियाणा

5. B) सोनीपत, हरियाणा

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के सोनीपत जिले के पांची गुज़रान गांव में स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (DICT) में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह पहल देश में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण हितैषी परिवहन समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

