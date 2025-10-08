Current Affairs Quiz 08 अक्टूबर 2025: भारत में हर साल एयर फ़ोर्स डे कब मनाया जाता है?

Current Affairs Quiz In Hindi 08 Oct 2025: जागरण जोश लाया है शानदार करेंट अफेयर्स क्विज, जिससे आप न केवल अपनी जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं, बल्कि तैयारी को भी नया आयाम दे सकते हैं. आइए जानते हैं 08 अक्टूबर 2025 के चुनिंदा सवाल और उनके सही जवाब. 1. हाल ही में दुनिया की सबसे ऊँची मोटरेबल रोड का निर्माण ‘मिग ला पास’ पर किस संगठन ने किया है? A) भारतीय सेना B) बीएसएफ C) बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) D) भारतीय वायुसेना 1. C) बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (Border Roads Organisation) ने प्रोजेक्ट हिमांक (Project Himank) के तहत Mig La Pass पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण किया है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मिग ला पास Ladakh के चांगथांग पठार पर स्थित है। 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सड़क अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बन गई है, जिससे सामरिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है।

2. ‘नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी’ किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? A) आईआईटी दिल्ली B) आईआईटी बॉम्बे C) आईआईटी भुवनेश्वर D) आईआईटी मद्रास 2. C) आईआईटी भुवनेश्वर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Ashwini Vaishnaw ने ‘नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी’ की स्थापना को मंजूरी दी है। यह कदम भारत में सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ‘नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी’ Indian Institute of Technology Bhubaneswar में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा Members of Parliament Local Area Development Scheme के तहत लगभग ₹4.95 करोड़ की राशि से वित्त पोषित किया जा रहा है। 3. भारत में हर साल एयर फ़ोर्स डे कब मनाया जाता है? A) 5 अक्टूबर B) 8 अक्टूबर C) 10 अक्टूबर D) 12 अक्टूबर 3. B) 8 अक्टूबर एयर फ़ोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1932 में Indian Air Force की स्थापना हुई थी। 2025 में इसका 93वां स्थापना दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। 2025 में एयर फ़ोर्स डे का मुख्य आयोजन Hindon Air Force Station (गाज़ियाबाद) में आयोजित हो रहा है, जहाँ भव्य परेड, एयर शो और भारत की वायु शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया जा रहा। इस वर्ष की थीम “Operation Sindoor” रखी गई।