Deepti Sharma: दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, T20I में यह उपलब्धि हासिल की करने वाली पहली भारतीय बनीं

भारतीय महिला टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दीप्ति T20I में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गयी है.

दीप्ति शर्मा ने यह उपलब्धि आईसीसी महिला विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ ग्रुप B के एक अहम मुकाबले में हासिल किया. उन्होंने यह मुकाम भारत की लेग स्पिनर पूनम यादव को पीछे छोड़ते हुए हासिल किया.

दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेनें वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गयी है. इससे पहले लेग स्पिनर पूनम यादव ने भारत की ओर से 98 विकेट लिए है.

