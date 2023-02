Marburg Virus: इन अफ़्रीकी देशों में तेजी से फ़ैल रहा मारबर्ग वायरस, जानें इसका इबोला वायरस कनेक्शन

Marburg disease outbreak: इक्वेटोरियल गिनी (Equatorial Guinea) सहित अफ्रीका के कई देशों में मारबर्ग वायरस (Marburg Virus) तेजी से फ़ैल रहा है. यह इबोला जैसा ही एक खतरनाक वायरस है, जो अफ्रीका के कुछ देशों में तेजी से फ़ैल रहा है.

जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की चिंताएं बढ़ गयी है. इक्वेटोरियल गिनी के कुछ प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है.

इसको देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें इससे निपटने और इसके रोकथाम जैसे मुद्दों पर चर्चा की गयी है. WHO के अनुसार अभी तक इक्वेटोरियल गिनी में 9 मौतें और 16 संदिग्ध मामले सामने आये हैं. इक्वेटोरियल गिनी से मिले नमूनों को जाँच के लिए सेनेगल की लैब में भेजा गया है.

The #Marburg virus vaccine consortium (MARVAC) is meeting today to discuss the new Marburg virus disease outbreak in #EquatorialGuinea.



They will review available candidate vaccines and their development status.



