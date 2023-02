Lithium: भारत में पहली बार मिले लिथियम के भंडार, जानें किस राज्य में मिला? दूसरे देशों पर निर्भरता होगी कम

जम्मू और कश्मीर (UT) के रियासी जिले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार (G3) का पता लगाया है.

भारत फ़िलहाल लिथियम, कोबॉट और निकल जैसे कई खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है लेकिन इस खोज से भारत की निर्भरता अन्य देशों पर कम होगी. दरअसल, लिथियम ईवी बैटरी में एक मुख्य घटक के रूप में उपयोग होता है.

भारत के खान मंत्रालय ने देश के लिए बहुत बड़ी खबर दी है. सरकार ने बताया कि देश में पहली बार जम्मू-कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता लगा है.

Geological Survey of India has for the first time established 5.9 million tonnes inferred resources (G3) of lithium in Salal-Haimana area of Reasi District of Jammu & Kashmir (UT).@GeologyIndia



