Aus vs Ind: सूर्यकुमार 30 साल की उम्र के बाद इंटरनैशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बने

भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव 30 साल की उम्र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन गए है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू के साथ ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है. सूर्यकुमार को आज से विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर में शुरू हुई चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्राफी के दौरान पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने डेब्यू कैप प्रदान की.

SKY makes his TEST DEBUT as he receives the Test cap from former Head Coach @RaviShastriOfc 👏 👏 Good luck @surya_14kumar 👍 👍 #TeamIndia | #INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/JVRyK0Vh4u

सूर्यकुमार यादव ने अपना टेस्ट डेब्यू 32 साल 148 दिन की उम्र में किया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं है. इससे पहले सूर्या ने अपना इंटरनेशनल T20 डेब्यू 30 साल 181 दिन की उम्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 14 मार्च, 2021 को किया था.

सूर्यकुमार ने अपना ODI डेब्यू 30 साल 307 दिन की उम्र में आर.प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 18 जुलाई, 2021 को किया था. T20 इंटरनेशनल में सूर्या के नाम अभी तक 3 शानदार शतक और 13 अर्द्धशतक भी दर्ज है.

सूर्यकुमार के अलावा, इस मैच के दौरान भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के.एस. भरत ने भी अपना टेस्ट डेब्यू किया. उनको भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट कैप प्रदान की. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से टोड मर्फी (Todd Murphy) ने भी अपना टेस्ट डेब्यू किया.

Test debuts for @surya_14kumar & @KonaBharat 👏 👏



The grin on the faces of their family members says it all 😊 😊#TeamIndia | #INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/dJc7uYbhGc