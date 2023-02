Quad Nations: क्वाड देशों ने लॉन्च किया 'क्वाड साइबर चैलेंज', जानें साइबर सिक्यूरिटी कैसे होगी मजबूत?

साइबर सिक्यूरिटी को मजबूती देने के लिए क्वाड देशों ने 'क्वाड साइबर चैलेंज' (Quad Cyber Challenge) को लांच किया है. इसकी मदद से चारों देश मिलकर संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए प्रयास करेंगे.

बढ़ते ग्लोबल चुनौतियों को देखते हुए इस तरह की पहल आज के समय में अति आवशयक हो गयी है. हाल की खबरों की बात करें तो यूएस ने कथित रूप से चीन के एक जासूसी बलून को अपने जल क्षेत्र में मार गिराया था.

भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ राष्ट्रीय साइबर समन्वयक कार्यालय इस क्वाड साइबर चैलेंज में समन्वय स्थापित कर रहा है.

The United States, together with its Quad partners Australia, India, and Japan, launched the Quad Cyber Challenge to promote responsible cyber habits across their nations, regions, and beyond: US Department of State pic.twitter.com/Hvf4VSH8kl