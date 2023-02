Cricket: टेस्ट क्रिकेट इतिहास में, इस खिलाड़ी ने दो देशों के लिए जड़ा शतक, ऐसा करने वाले दूसरे क्रिकेटर बने

टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए जिम्बाब्वे के गैरी बैलेंस (Gary Ballance) ने दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए है. जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उनका पहला शतक था.

वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने जिम्बाब्वे को ओर से टेस्ट डेब्यू किया. 33 वर्षीय गैरी बैलेंस ने अपने टेस्ट करियर का पांचवां शतक जड़ कर यह उपलब्धि हासिल की. इससे पहले वह इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके है.

