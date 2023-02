RBI जल्द लांच करेगा QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन, जानें यह कैसे होगा ऑपरेट?

RBI proposes to launch pilot project for QR code-based coin vending machine in 12 cities Read @ANI Story | https://t.co/WWEgR5XJc0 #RBI #PilotProject #QRCode #CoinVendingMachine #12Cities pic.twitter.com/xW80SSTne8

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप