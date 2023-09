G20 Summit: वायु सेना के इस जांबाज ने 10000 फीट की ऊंचाई पर मनाया G20 का जश्न, देखें हाइलाइट्स

G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. इसमें शामिल होने वाले विदेशी मेहमान भी भारत आने शुरू हो गए है. इसका आयोजन अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया जायेगा.

G20 शिखर सम्मेलन 2023 को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गयी है. देश सहित पूरी दुनिया में इस G20 सम्मेलन की चर्चा हो रही है. ऐसे में भारतीय वायु सेना भी इस जश्न में शामिल हो गया है.

*#G20 Celebration* Wg Cdr Gajanand Yadava posted at Air Force Station Madh Island celebrated G20 summit in the blue sky. He skydived from 10000 feet with G20 handheld flag at Air Force Station Phalodi pic.twitter.com/wuToSLgBay