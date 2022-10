सरकार ने जीन मॉडिफाइड सरसों को दी एनवायरमेंट क्लीयरेंस, जानें इसके बारें में

भारत सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों के बीज के लिए गुरुवार 27, अक्टूबर 2022 को एनवायरमेंट क्लीयरेंस दे दी है।

नवीनतम निर्णय ने इसकी पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसल के वाणिज्यिक उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। गौरतलब है कि भारत विश्व में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है, जिस पर देश सालाना दसियों अरब डॉलर खर्च करता है। देश अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस, मलेशिया और यूक्रेन से अपनी मांग का 70% से अधिक पूरा करता है।

एक आनुवंशिकीविद् और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल ने इसे एक ऐतिहासिक विकास बताया है। पेंटल ने अपनी टीम के साथ मिलकर बीजों का विकास किया है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास था जो कि एक दशक से भी ज्यादा का समय लगा।

The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) of GOI has cleared the ‘environmental release’ of Genetically Modified (GM) mustard. GM #mustard hybrid DMH-11 has potential to improve mustard yield, farmers income and reduce edible oil import in India. pic.twitter.com/795VETNRzl