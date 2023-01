PBSA: 'प्रवासी भारतीय सम्मान' अवार्ड की घोषणा, इस बार 27 लोगों को किया जायेगा सम्मानित

Pravasi Bharatiya Samman Awards: प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड (PBSA) की घोषणा कर दी गयी है. इस बार यह अवार्ड 27 प्रवासी भारतीयों को दिया जायेगा. प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला यह एक सर्वोच्च सम्मान है.

यह अवार्ड 8 से 10 जनवरी के मध्य इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान दिया जायेगा. यह अवार्ड विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है.

इस अवार्ड के जूरी पैनल की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पैनल के उपाध्यक्ष थे.

President #DroupadiMurmu to confer Pravasi Bharatiya Samman Awards upon 27 people during #PravasiBharatiyaDivas Convention at Indore, Madhya Pradesh.



17th edition of the Pravasi Bharatiya Divas Convention is scheduled to be held from 8 to 10th January. pic.twitter.com/3Jl8MFXAYC