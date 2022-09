World’s largest safari park: हरियाणा में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, जानें, इसमें क्या होगा खास?

World’s largest safari park: हरियाणा सरकार गुरुग्राम में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित करने जा रहा है. यह घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दुबई के शारजाह जंगल सफारी का दौरा करने के बाद कही है. यह जंगल सफारी गुरुग्राम व नूंह के 10 हजार एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जायेगा.

यह सफारी पार्क, वर्तमान के सबसे बड़े सफारी पार्क संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह सफारी के आकार का पांच गुना होगा. शारजाह सफारी लगभग 2,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इस तरह के प्रयास से भारत में भी विश्व स्तर की सफारी का आनंद लिया जा सकता है. जो प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे ले जायेगा.

CM @mlkhattar visited Sharjah Jungle Safari in Dubai with Union Minister @byadavbjp.

He discussed technical & infrastructural details with experts.

Haryana Govt. will setup the world's largest Safari park in 10,000 acres of Aravallis to promote tourism & wildlife conservation. pic.twitter.com/H3p9xNjwI7