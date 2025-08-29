RPSC 1st Grade Agriculture Teacher Vacancy 2025: प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती, आयु सीमा सहित डिटेल जानें

KCET 2025 Mock Seat Allotment Result Today
By Priyanka Pal
Aug 29, 2025, 19:02 IST

RPSC 1st Grade Agriculture Teacher 2025 : RPSC ने 500 रिक्त पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवार 4 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास कृषि/बागवानी में बीएससी और बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। आधिकारिक अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक यहाँ देखें।

RPSC 1st Grade Agriculture Teacher 2025
RPSC 1st Grade Agriculture Teacher 2025

RPSC 1st Grade Agriculture Teacher Vacancy 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक अधिसूचना 2025 28 अगस्त, 2025 को जारी की गई है और इच्छुक उम्मीदवार 4 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों ने कृषि या बागवानी में डिग्री पूरी कर ली होगी और उनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 जारी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 500 रिक्तियों के लिए आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती की पीडीएफ rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, पे मैट्रिक्स लेवल L-12 के अनुसार ₹4,800 ग्रेड पे के साथ वेतन मिलेगा। इसके साथ ही, उम्मीदवार विभिन्न भत्तों जैसे महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) के भी पात्र होंगे।

आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक अधिसूचना 2025 पीडीएफ डाउनलोड लिंक

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें, जिसमें चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, पात्रता मानदंड जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:

आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025

अधिसूचना पीडीएफ

आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025: अवलोकन

RPSC प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 का विज्ञापन rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया गया है; उम्मीदवार 4 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RPSC प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई टेबल में देखें:

भर्ती निकाय

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी)

पोस्ट नाम

स्कूल व्याख्याता (प्रथम श्रेणी शिक्षक - कृषि)

कुल रिक्तियां

500

आवेदन तिथियां

4 सितंबर, 2025 से 3 अक्टूबर, 2025 तक

आवेदन मोड

एसएसओ राजस्थान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

पात्रता

4 वर्षीय बी.एससी (कृषि/बागवानी) + पीजी + बी.एड + हिंदी एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान

आयु सीमा

21 - 40 वर्ष (1 जनवरी, 2026 तक) आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट के साथ

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा (पेपर-I और पेपर-II)

दस्तावेज़ सत्यापन

चिकित्सा परीक्षा

आधिकारिक वेबसाइट

rpsc.rajasthan.gov.in

आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025: पात्रता मानदंड

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। पात्रता मानदंडों में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि को पूरा करना शामिल है। नीचे दिए गए विवरण की जाँच करें आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक पात्रता मानदंड
शैक्षिक योग्यता
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि या बागवानी में चार वर्षीय स्नातक की डिग्री।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.) की डिग्री।
देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।
आयु सीमा
उम्मीदवारों को 1 जनवरी, 2026 तक विशिष्ट आयु आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को आयु में छूट दी जाएगी।

आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025

उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है। श्रेणीवार आवेदन शुल्क के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

वर्ग

आवेदन शुल्क

सामान्य / यूआर / अन्य राज्य

600 रुपये

ओबीसी / एमबीसी / ईडब्ल्यूएस (एनसीएल)

400 रुपये

एससी/एसटी/दिव्यांग

400 रुपये

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

