RPSC 1st Grade Agriculture Teacher Vacancy 2025: प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती, आयु सीमा सहित डिटेल जानें

RPSC 1st Grade Agriculture Teacher Vacancy 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक अधिसूचना 2025 28 अगस्त, 2025 को जारी की गई है और इच्छुक उम्मीदवार 4 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों ने कृषि या बागवानी में डिग्री पूरी कर ली होगी और उनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 जारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 500 रिक्तियों के लिए आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती की पीडीएफ rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, पे मैट्रिक्स लेवल L-12 के अनुसार ₹4,800 ग्रेड पे के साथ वेतन मिलेगा। इसके साथ ही, उम्मीदवार विभिन्न भत्तों जैसे महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) के भी पात्र होंगे।

आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक अधिसूचना 2025 पीडीएफ डाउनलोड लिंक इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें, जिसमें चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, पात्रता मानदंड जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें: आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 अधिसूचना पीडीएफ आरपीएससी प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025: अवलोकन RPSC प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 का विज्ञापन rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया गया है; उम्मीदवार 4 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RPSC प्रथम श्रेणी कृषि शिक्षक भर्ती 2025 की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई टेबल में देखें: भर्ती निकाय राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) पोस्ट नाम स्कूल व्याख्याता (प्रथम श्रेणी शिक्षक - कृषि) कुल रिक्तियां 500 आवेदन तिथियां 4 सितंबर, 2025 से 3 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन मोड एसएसओ राजस्थान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पात्रता 4 वर्षीय बी.एससी (कृषि/बागवानी) + पीजी + बी.एड + हिंदी एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आयु सीमा 21 - 40 वर्ष (1 जनवरी, 2026 तक) आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट के साथ चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा (पेपर-I और पेपर-II) दस्तावेज़ सत्यापन चिकित्सा परीक्षा आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in