HPSC Recruitment 2025: आखिरी मौका! सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती के लिए तुरंत करें ऑनलाइन अप्लाई

HPSC Recruitment 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, इच्छुक उम्मीदवार 10 सितंबर या उससे पहले पूरी कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 29 पदों को भरा जाएगा।
संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त, 2025 से जारी है। इसके लिए सामान्य और अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये। जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी को भी 250 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
HPSC Recruitment 2025 last date: डायरेक्ट लिंक
भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या समकक्ष योग्यता। अधिक जानकारी के लिए एचपीएससी सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती परीक्षा अधिसूचना 2025 पढ़ने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:
HPSC Recruitment 2025
HPSC AEE Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
प्राधिकरण का नाम
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)
पद का नाम
सहायक पर्यावरण अभियंता (AEE)
पदों की संख्या
29
आवेदन करने की अंतिम तिथि
10 सितंबर 2025
आयु सीमा
18 से 42
ऑफिशियल वेबसाइट
hpsc.gov.in
सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?
हरियाणा सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित होगा:
-
लिखित परीक्षा
-
साक्षात्कार परीक्षा
-
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
-
मेडिकल टेस्ट
सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?
भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं?
एचपीएससी सहायक कार्यकारी अभियंता (AEE) भर्ती 2025 संबंधित भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट regn.hpsc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती 2025 के लिंक पर जाएं।
स्टेप 3 HPSC सहायक पर्यावरण अभियंता ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025 भरें।
स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
स्टेप 5 अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 6 आवेदन पत्र को प्रिंट करें।
