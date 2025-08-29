HPSC Recruitment 2025: आखिरी मौका! सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती के लिए तुरंत करें ऑनलाइन अप्लाई

HPSC Recruitment 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, इच्छुक उम्मीदवार 10 सितंबर या उससे पहले पूरी कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 29 पदों को भरा जाएगा।

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त, 2025 से जारी है। इसके लिए सामान्य और अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये। जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी को भी 250 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या समकक्ष योग्यता। अधिक जानकारी के लिए एचपीएससी सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती परीक्षा अधिसूचना 2025 पढ़ने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: