Rajasthan SI Exam 2021 Cancelled: रद्द हुई राजस्थान एसआई भर्ती, अधिकतम उम्र से ज्यादा उम्मीदवार भी होंगे परीक्षा में शामिल - HC

Rajasthan SI Recruitment Exam Cancel: राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सब - इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। दरअसल इस भर्ती अभियान का आयोजन कुल 859 रिक्त पदों के लिए था। परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को किया गया था।

हाल ही में पेपर लीक के मामले को देखते हुए, हाई कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी है। कोर्ट का कहना है कि “ पेपर ब्लूटूथ के जरिए प्रदेश में लीक किया गया था, ऐसी स्थिति को देखते हुए यह भर्ती मान्य नहीं की जा सकती है।”

इस परीक्षा में सफल होने वाले हजारों उम्मीदवारों में निराशा की स्थिति है। ऐसे में वकील हरेंद्र नील ने कहा है कि “कोर्ट ने 17 जुलाई 2025 को जारी किए गए नए भर्ती विज्ञापन के साथ 2021 के 1015 पदों (859 पद) को जोड़ने के निर्देश दिए हैं”। साल 2021 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार, जिनकी आयु निकल गई है। वह भी इस भर्ती अभियान का हिस्सा होंगे।